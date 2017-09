Bűncselekménnyel magyarázza a jegybank a manhattani irodanyitást

A Magyar Nemzet Bank (MNB) lényegében elismerte, hogy bennfentes kereskedés céljából hozta létre a New York-i irodáját, ami bűncselekmény – mondta a Magyar Nemzetnek Róna Péter.

A közgazdászt annak kapcsán kérdeztük, hogy a HVG arról írt: Manhattanben, a Brown Brothers Harriman felhőkarcolóban június óta havi 9895 dollárért, azaz mintegy 2,5 millió forintért bérli a szeptember elsején megnyitott irodát a Magyar Nemzeti Bank. De a cikknek nem ez a legérdekesebb része, hanem az MNB közérdekűadat-igénylésükre adott válaszának az a része, mely szerint az iroda fő feladata az lesz, hogy erősítsék a kapcsolatokat a Federal Reserve System tagbankjaival, elsősorban a New York-ival: „mivel a Fed monetáris politikájára, annak esetleges szigorítására vonatkozó bármilyen, első kézből és nem az írott médiumokból szerzett információ alapvetően befolyásolhatja a nemzetközi és természetesen a magyar pénzügypolitikai és gazdaságpolitikai döntéseket”.

Róna Péter szerint ez a válasz lényegében a bennfentes kereskedelemre utal.

Miképpen Amerikában, úgy Magyarországon is nagyon szigorú szabályok vonatkoznak a jegybank monetáris politikájára, azon belül is a kamatdöntésekre. Például a Monetáris Tanács tagjai két héttel a kamatdöntés előtt nem adhatnak interjúkat sem. Matolcsy Györgyék nem is bíznak semmit a véletlenre, lojális embereket ültetnek a tanácsba havi bruttó hárommillió forintos fizetéssel.

Emlékezetes, a Bloomberg hírügynökségnek 2013-ban tízmillió forintot kellett fizetni a piacbefolyásolás tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése miatt. A hírügynökség bűne az volt, hogy a kamatdöntés bejelentése előtt hat perccel tévesen arról adott hírt, hogy a monetáris tanács 1 százalékra csökkentette az alapkamatot (a valódi döntés 4,5 százalék volt).

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy Párizsban, Rómában és Hamburgban is van irodája az MNB-nek. A közérdekűadat-igénylésünkre érkezett jegybanki válaszból tavaly kiderült, hogy akkor havonta 15,5 millió forintot költött külföldi irodáinak fenntartására az MNB.

A HVG friss összesítése szerint csaknem félmilliárd forintot költött el eddig a jegybank a legalábbis megkérdőjelezhető indokoltságú külföldi irodák megnyitására. Ráadásul hamarosan Buenos Airesben is hasonló iroda nyílik.