Bűncselekményből származó pénzzel is fizethettek a kötvényesek

Fogalma sincs a magyar államnak, hogy mit művelnek a letelepedésikötvény-cégek, sem az üzleti tevékenységüket, sem azt nem ellenőrzi, hogy betartják-e a nemzetközi szabályokat. Ez abból derült ki, hogy Demeter Márta LMP-s országgyűlési képviselő írásbeli kérdést intézett Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterhez.

Demeter Márta arra volt kíváncsi, hogyan ellenőrzik a pénzmosási szabályok betartását a letelepedési kötvényeket forgalmazó offshore cégekhez beérkező pénzek esetében. A képviselő azt is meg akarta tudni, mi a garancia arra, hogy az ügyfelek által az offshore cégekhez befizetett és így később az államhoz a cégek által átutalt pénzek nem szervezett bűnözői körökből vagy bűncselekményekből származnak.

A tárcavezető helyett Tállai András államtitkár válaszolt, aki semmilyen információt nem osztott meg ezzel kapcsolatban, csupán a letelepedésikötvény-programról közölt általános információkat, vagyis a közvetítőcégeket nem ellenőrzi az állam.

„Tállai András semmire nem válaszolt a pénzmosás elleni rendelkezések érvényesítésével kapcsolatban. Egyértelmű, hogy a magyar állam nem tudja és nem is akarja ellenőrizni, honnan származnak a befektetői pénzek a letelepedési kötvények megvásárlásakor – mondta lapunknak Demeter Márta. Az országgyűlési képviselő szerint ez újabb bizonyíték arra, hogy lényegében tudatosan létrehozott pénzmosási konstrukcióról van szó. – Ráadásul a pénzek visszafizetése is az ellenőrizhetetlen haveri offshore cégeken keresztül történik majd, amelyek jó eséllyel el is tűnhetnek az állam által kamatostul kifizetett pénzzel” – tette hozzá.

Lapunk már korábban is beszámolt arról, hogy az állam egyáltalán nem ellenőrzi az offshore cégeket. A Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter által jegyzett törvénymódosítás eleve úgy rendelkezik, hogy az állam semmilyen kontrollt nem gyakorolhat az offshore cégekre, amelyek a letelepedési program egyetlen haszonélvezői.

A kötvényes vállalkozások ellenőrző szerve ugyanis az Országgyűlés fideszes többségű gazdasági bizottsága. Ez eleve furcsa, hiszen egy törvényalkotási testületre van szignózva egy olyan feladat, amelyet a végrehajtó hatalomnak, vagyis az államnak kellene ellátnia. Az országgyűlési bizottság ugyanis jogi értelemben felelőtlen testület, vagyis nem lehet felelősségre vonni a kötvénymutyiban játszott szerepéért még egy esetleges kormányváltás után sem.

A letelepedésikötvény-program abszolút nyertesei a kormánypárthoz közeli offshore cégek, amelyek a lehetőségnek hála 180 milliárd forintot kerestek a bevándorlókon, miután a magyar kormány áprilistól szünetelteti a letelepedési állampapíros programot.

A magyar állam eközben vesztett rajta, a túl magas kamat miatt a végső egyenleg –13 milliárd forint lesz. Több mint hatezren vettek letelepedési kötvényt, és mellettük további 14 ezer családtag kapott még letelepedési engedélyt ingyen úgy, hogy a magyar állam súlyos milliárdokkal lett szegényebb.