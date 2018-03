Csaknem negyedmilliárdért készülhetett háromperces videó a vizes vb-ről

Háromperces videó készülhetett 230 millióért a vizes vb-ről, de végül nem használták semmire – írja a G7.hu.

Még augusztus elején lapunk számolt be arról, hogy filmet gyártanak a július utolsó napján zárult vizes világbajnokság utókommunikációja érdekében, és az elkészítésre összesen 230 millió forintos keret áll rendelkezésre. A befutó nem meglepő módon a Kuna Tibor cégeit (a Trinity International Communications Kft.-t és a Young and Partners Kft.-t) is magába foglaló konzorcium lett. Később a szervezőktől megtudtuk, hogy mindössze 60 másodperces lesz az utókommunikációs film.

A 444.hu-nak ezt követően már azt állították, hogy 9 film készül: hat egyperces, illetve egy 10, egy 20 és egy 30 perces.

A G7.hu most azt írja, azóta egyetlen utókommunikációra vonatkozó kérdésükre sem válaszoltak, sem a Trinitynél, sem a szervező cégnél. Hosszú nyomozás után azonban néhány hete eljutott a portálhoz az a videó, amelyről a Bp2017 Kft.-n belül állítólag úgy beszélnek, mint az utókommunikációs filmről.

Információik szerint a videóból készültek még más vágatok is, van például felirat nélküli verzió, illetve hallottak egy hosszabb filmről is, ami egy forrásuk szerint valamelyik kormányközeli tévécsatornán az ősszel le is ment. Utóbbiról azonban azt mondták, hogy nem a Trinity készítette, a szeptember és január közötti tévéműsort pedig hiába nézték végig alaposan, az M4 összefoglalóin kívül semmilyen vizes vb-vel kapcsolatos hosszabb műsort nem találtak.

A portál azt írja, ha létezne is ez a félórás videó, a 230 millió az általuk megkérdezett szakértők szerint legalább százszoros túlárazás.

A G7.hu szerint lehetne az a logikus magyarázat, hogy a film elkészítése mellett a médiaköltéseket is tartalmazta a 230 millió forint, mivel egy eseményt lekövető külföldi kampánynak lett volna értelme. Ilyen külföldi kampány viszont nem volt, ez a spot még a hazai médiában sem futott. Állítólag a prominens sportpolitikai vezetők számítógépén fent van, és különböző konferenciákon le is vetítik, de a használata ennyiben ki is merül – teszik hozzá.