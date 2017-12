Csődök és bevásárlások a repülésben

Példátlan forgalombővülés, jelentős bevásárlások és csődök egyaránt jellemezték az európai légiforgalmi piacot a 2017-es évben: az egyértelműen sikeres cégek közé sorolható az európai mezőnyben a német Lufthansa, az ír Ryanair, valamint a hazai hátterű Wizz Air, míg a vesztesek közé sorolható a csődbe ment Air Berlin és a Niki. Továbbra is kérdés, bedől-e az Alitalia és a Tarom, de az is, bejön-e az előremenekülés a Norwegiannek és a LOT-nak.

A Lufthansa már október végére teljesítette a tavalyi egész éves utasszámot; ez csoportszinten 111 millió főt jelentett. A várakozások szerint az idei utasszámbővülés jócskán meghaladja a 10 százalékot, de az árbevétel-növekedés is bőven két számjegyű lesz. A Ryanair korábbi jelentései szintén jócskán 10 százalék feletti bővülésről szóltak, az ír fapados éves utasforgalma 130 millió körül alakulhat. A cég ambícióit példázza, hogy a jelenlegi 430 gépes Boeing 737-es flotta a következő hét évben 585 darabosra bővül.

Jó idők járnak a Wizz Airre is: a társaság árbevétele és utasszáma egyaránt 25 százalékkal nőtt az első fél évben. Ez 1,1 milliárd eurót és 15,6 millió utast jelent. A társaság elsősorban Kelet-Európára koncentrál, amiben segítségére van a magyar állam is, hiszen közszolgáltatási szerződés keretében – azaz államilag garantált haszonnal – üzemeltetheti a Budapest és öt nyugat-balkáni főváros közötti járatait. A Wizz Airnek jelenleg 88 gépe van, ám a következő években további 146 Airbusszal bővül a flotta.

A Norwegian Air Shuttle ugyanakkor a jelek szerint túlvállalta magát: a társaságnak 2012-ben még csak 68 gépe volt, jelenleg azonban már 145, 2019 végére pedig közel 200 Boeing lesz a flottában. A társaságnak az amerikai járatok indítása ellenére is több száz millió dolláros üzemi vesztesége keletkezett, és a részvények ára is esésnek indult a befektetők bizalomvesztése miatt.

Kérdés az is, milyen jövő előtt áll a lengyel nemzeti légi cég, a LOT. A társaság működésének újjászervezése sikeresnek tekinthető ugyan, ám a jelek szerint a cég – hasonlóan a Norwegianhez – túl ambiciózusan bővíti flottáját. A kapacitások nehézkes lekötését példázza, hogy a LOT egyik Boeing 787 Dreamlinere tavasztól Budapestre kerül; a magyar főváros és New York, valamint Chicago között fog szolgálatot teljesíteni. De van arra is példa, hogy charterutakra adják bérbe az óriásgépeket.

A verseny erősödése hozta el az Air Berlin és osztrák leánycége, a Niki bedőlését is. Az Air Berlint a csőd után feldarabolták. A Niki sajtóhírek szerint a British Airwayst és az Iberiát is tulajdonló IAG-holdinghoz kerülhet. Nem zárható ki, hogy jövőre is lesznek bedőlések: az Alitalia csődközeli helyzete hónapok óta fennáll, és csak az állam mentőöveinek köszönhető, hogy még nem állt le a társaság. Ennek ellenére az olasz légi cég iránt is többen érdeklődnek, köztük a Ryanair és a Lufthansa. Szintén nagyon rossz bőrben van a Tarom: a román nemzeti légitársaság mindössze a hazai piac 17 százalékát tudhatja magáénak, a cég a tavalyi üzleti évet bő hárommilliárd forintnak megfelelő veszteséggel zárta.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.30.