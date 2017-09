Csúszik a budai városháza átalakítása

Csúszik az Úri u. 21. szám alatt található, régi budai városháza átalakításának második üteme, amelyre 3,6 milliárd forintot költ a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pallas Athéné Domus Animae (PADA) Alapítványa. Az Európai Unió közbeszerzési értesítőjében megjelent módosítás szerint több ok miatt módosítják az átadás dátumát szeptember 6-áról december 20-ára. Így például új munkanemként a teljes konyhatechnológia beszerzése és szerelése is a generálkivitelező feladata lesz. Egyes helyiségek (mint például a tetőtéri kutatószobák, a földszinti, pincei helyiségek valamint a földszinti üzlethelyiségek) funkciói is megváltoztak, márpedig a belsőépítészeti bútorok gyártása, szerelése a gyártmánytervek jóváhagyásától számítva 3 hónapot vesz igénybe. Emellett a homlokzati nyílászárók beépíthetősége miatt kőműves javításokra van szükség. A szerződés határidejének módosítását tehát alapvetően a műszaki szükségességből adódó, előre nem látható pótmunkákkal indokolják, de az ár fillérre ugyanaz marad.

Mint korábban megírtuk, a kivitelező a Magyar Építő Zrt., amely a beruházás első ütemét is elnyerte. A műemlékvédelmi épületben a doktori iskola mellett könyvesbolt, étterem, kávézó és gourmet-szaküzlet is lesz a tervek szerint. A Magyar Építőről annyi tudható, hogy egykor Szíjj László – Mészáros Lőrinc üzlettársa és jó barátja – érdekeltségébe tartozott, és az utóbbi években egyre több állami közbeszerzést nyer el.