Decembertől Debrecenből is repül Moszkvába a Wizz Air

Új útvonalat jelentett be csütörtökön a Wizz Air diszkont-légitársaság: december 18-ai kezdettel Debrecenből is repül Moszkvába, a Vnukovói nemzetközi repülőtérre. Az új járatra a jegyek már foglalhatók, akár 8990 forintos akciós áron is.

Az új debreceni járat már a harmadik oroszországi útvonal a Wizz Air hálózatában. A 2013-ban indult napi Budapest–Moszkva-járat mellett nemrég szállt fel az első gép Budapestről Szentpétervárra.

A Wizz Air első menetrend szerinti járata Debrecenből 2012-ben szállt fel, 2015-ben pedig egy géppel bázist is nyitott Debrecenben a társaság. Az elmúlt tizenkét hónap során a vállalat 275 ezer utast szállított a debreceni útvonalain, ami 12 százalékos éves növekedésnek felel meg.

Az elmúlt tizenkét hónapban a Wizz Air több mint 4 millió utast szállított magyarországi útvonalain, ami 17 százalékkal több, mint az előző év hasonló időszakának forgalma. Idén tizenöt új járatot indított, amelyet két további követ 2018-ban, így a hálózat már hetvenhárom útvonalat kínál két magyarországi repülőteréről.