Drágább lehet a Paks II.

Magyarország megerősítette szándékát, hogy folytatja a paksi atomerőmű Oroszországgal közös bővítési projektjének megvalósítását – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap a Projektorija elnevezésű tudományos-technikai diákfórumon. Putyin hétfői budapesti villámlátogatása valóban felkavarta a Paks II. projekt körüli állóvizet. Az új, V. és VI. blokk fő kivitelezője, a Roszatom vállalatcsoporthoz tartozó orosz ASZE nyár elején kezdte kiírni a beruházással kapcsolatos közbeszerzéseket, és ezek közül a két legdrágább tender ügyében már szinte borítékolni lehet a döntést.

Mindez azért is érdekes, mert elméletileg a magyar fél közreműködésével készülnek ezek a tenderkiírások, de a Magyar Nemzet információi szerint a gyakorlatban lassan Paks II. menedzsmentje sem tud minden esetben kiigazodni a roszatomos közbeszerzéseken.

Ezért rövid távon azt szeretnék elérni az oroszoknál, hogy valamilyen formában Magyarországon is közérthetőbb formában lehessen hozzáférni a tenderkiírásokhoz. A legnagyobb – 770 millió eurós – turbinagyártási kiírásra az amerikai General Electric (GE) magyar leányvállalata, a GE Hungary Kft. és az Alstom Power Systems konzorciuma, valamint a szentpétervári érdekeltségű Szilovije Masini adott be érvényes pályázatot. Bár erről hallgatnak idehaza, de az orosz közbeszerzési dokumentációból is kiviláglik, amire már többen fölhívták a figyelmet: a paksi beruházás drágább lehet a tervezettnél. Ugyanis már ebből az elsők között kiírt tenderből kiderül: az eredetileg tervezett árnál jelentősen drágább ajánlatot adott le a két cég.

Az orosz Szilovije Masini 979 millió euróért (299 milliárd forint), a GE Hungary által vezetett konzorcium 820 millió euróért (250 milliárd forint) végezné el a munkát. Így utóbbi 50 millió euróval (mintegy 15 milliárd forint) magasabb ajánlatot adott be. Bár még nem született végleges döntés, de a közbeszerzési kiírás szerint a szerződéskötésnél jelentős mértékben számít a pályázati ár, így akár ki is lehetne jelenteni, hogy a GE Hungary konzorciuma fogja szállítani a turbinákat. Korábban hazai politikusok azt hangoztatták, hogy a kétoldalú kormányközi megállapodás alapján a 12 milliárd eurós beruházás mintegy 40 százalékát magyar vállalkozók valósíthatják meg. Márpedig a General Electric egy amerikai cég, de mivel van egy magyar leányvállalata, így ezt már hazaiként lehet elkönyvelni, hiszen magyarországi adózóról van szó. Ily módon a GE – ha nyer – csak ezzel a tenderrel az összberuházással járó 40 százalékos hazai céges kvóta mintegy 17 százalékát kimerítené.

Bár Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója egy interjúban kijelentette: minden beszerzés nyíltan és átláthatóan valósul majd meg, összhangban az Európai Unió előírásaival, a magyar nyilvánosság eddig ebből semmit sem érzékelhetett. Csak a Roszatom közbeszerzési dokumentációiból derül ki, hogy egy másik magyar cég is befutó helyen van a paksi bővítés kapcsán. Nem is olyan kicsi összegről van szó, összesen 5,8 milliárd forintról. A Konzultációs szolgáltatás, a Paks II., V. és VI. blokkokkal kapcsolatos engedélyek és licencek ellenőrzése a megrendelő részére című közbeszerzést minden jel szerint a magyar Euroil Kft. nevű cég fogja megnyerni, mert az utolsó fordulóban kizárták cseh versenytársát. Eddig a cég az olaj- és gáziparban volt érdekelt, értékesítésének nettó árbevétele az elmúlt öt évben összesen nem haladta meg az 5,8 milliárd forintot. A roszatomos szerződéseket várhatóan október körül írják alá.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.02.