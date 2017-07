Drámai helyzetben a víz- és csatornahálózat

Válságos szinthez közelít, egyes helyeken kritikus a víziközművek állapota: kevesebb mint 20 százalék a megfelelő minősítésű rendszerek aránya – írja az Átlátszó.hu a Megyei Jogú Városok Szövetsége által a településeknek nemrégiben véleményezésre szétküldött „stratégiai dokumentumra” hivatkozva.

A gondok okát a szerzők a „műszaki rekonstrukciók és karbantartások hiánya miatti folyamatos állagromlásban” látják. „A víziközmű-szolgáltatás működtetése a rekonstrukciós elmaradások miatt válságos szinthez közeledik, melynek megoldása a fenntarthatóság, a finanszírozás és a jövőkép újrafogalmazását igényli” – olvasható az elemzésben. A 2017. június 26-i keltezésű dokumentum szerint háromezermilliárd forintra lenne szükség a víziközművek felújításához.

A rezsicsökkentést ugyan nem merik direktben okolni a válságos helyzetért a dokumentum szerzői, de az állami beavatkozást, leginkább államosítást sürgető javaslatok indokai között azért a díjbefagyasztás mellett ez is megjelenik. Közvetlenül is nekimegy ugyanakkor az anyag a területet érintő másik emblematikus kormányzati intézkedésnek, a közműadónak: az emiatt veszteségessé vált szolgáltatók állami támogatása mellett mind a víz-, mind a szennyvízhálózat vezetékhossza után megfizetendő adóval aránytalanul megterhelt vidéki szolgáltatók kompenzálását a stratégiai dokumentum a többi szolgáltató terhére is szükségesnek tekinti – teszi hozzá az Átlátszó.hu. A portál azt írja, a szövegből ugyanakkor adódik a következtetés, hogy a rezsicsökkentés és a különadók egyaránt okai a víziközművek siralmas állapotának. Amelyre példa az is, hogy a vezetékes víz 26 százaléka el sem jut a fogyasztóhoz, hanem kifolyik valahol a rossz állapotú vezetékeken.

„A megfelelő minősítéssel rendelkező rendszerek száma mára már nem éri el a 20 százalékot, és ez folyamatosan csökken. A hiányzó összeg azonnali biztosítására sem az ellátásért felelősök, sem a víziközmű-szolgáltatók, sem maga a Magyar Állam nem képes, ugyanakkor egyes víziközmű-rendszerek állapota kritikus, amely azonnali beavatkozást igényel” – olvasható az elemzésben. A víziközmű-cégek közül jelenleg 23 van száz százalékban önkormányzati, 13 többségi önkormányzati, 5 pedig állami tulajdonban. A MJVSZ-es elemzés a többségi állami tulajdont látná helyesnek – írja az Átlátszó.hu.