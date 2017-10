Durvul a bérvita az Auchannál is

A Tescóhoz hasonlóan az Auchan dolgozói is sztrájkba kezdhetnek, ha rövid időn belül nem zárulnak le a helyi bértárgyalások – értesült a Világgazdaság.

A lap információi szerint legalább 20-30 ezer forint az eltérés a társaság béremelési ajánlata és a szakszervezetek követelése között, emellett 10-15 százalékos létszámhiány is lehet az áruházakban.

Az multilánc képviselői és a szakszervezetek a múlt hét pénteken ültek először tárgyalóasztalhoz, legközelebb pedig október 10-én egyeztetnek. Októberben várható egyébként az újabb Tesco-sztrájk is – a munkabeszüntetések már most érezhető bérmozgást hoztak a kereskedelmi ágazatban, a Magyar Nemzet információi szerint több bolthálózatnál is azt tervezik, hogy 5000–10 000 forinttal emelnek.

A munkavállalói érdekképviselet szerint legalább 10-15 százalékos az általános létszámhiány a bolthálózatnál, amely Magyarországon 19 áruházat, 18 diszkont-üzemanyagtöltő állomást, egy szupermarketet és egy online áruházat üzemeltet, illetve 7000 főt foglalkoztat.

Mint ismeretes, az idén a garantált bérminimum bruttó 129-ről 161 ezer forintra nőtt. Emiatt – ahogy más áruházláncoknál – az Auchannál is az okozhat problémát, hogy a 25 százalékos emeléshez képest a dolgozók ténylegesen csak 10-12 százalékkal vihetnek többet haza, hiszen a béreket a korábban megadott pótlékok, kiegészítések nélkül toldották meg a törvényileg szabályozott mértékben.

A Világgazdaság úgy tudja, akár a foglalkoztatottak 40-50 százaléka is ebbe a kategóriába tartozhat.