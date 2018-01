Késik a milliárdos teniszprojekt a Margitszigeten, még egy kapavágás sem történt

Noha a Margitszigeten épülő teniszközpontról szóló kormányrendelet már tavaly június 2-án megjelent a Magyar Közlönyben, szigorúan szólva még egy kapavágás sem történt az ügyben. Holott nem ártana sietni, ugyanis a honi szövetségnek szerződésben vállalt kötelezettsége, hogy a beruházás 2019. április végére tökéletesen elkészül, ugyanis a vadonatúj teniszcentrumban kell megrendezni a nyári ATP 250 budapesti tornát.

Mint Richter Attila, a Magyar Teniszszövetség főtitkára lapunknak elmondta, újabb költségvetés elfogadására lesz szükség ahhoz, hogy az eredetileg tízmilliárdos projektet valóban elkezdhessék a következő hetekben.

„Ma már azt mondom, szerencse, hogy nem indult el korábban a beruházás, hiszen a keretek szűkek voltak. Egy ilyen teniszcentrumnak számos nemzetközi előírásnak kell megfelelnie ahhoz, hogy rangos tornák helyszínéül szolgáljon. A férfitorna mellett hosszú távú célunk egy nyári WTA-torna megrendezése is” – árulta el a főtitkár. Hozzátette, az újabb költségvetésre azért van szükség, mert a centerpálya a maga tetőszerkezetével multifunkcionális csarnokká alakítható, ahol a sportágon kívül különböző kongresszusok, rendezvények, sőt a szabadtéri színpad néhány előadása is helyet kaphat majd.

„Az sem titok, hogy a profi tenisz kizárólag azokban a hetekben sajátítja ki majd a létesítményt, amikor a nemzetközi nagy tornáinkat rendezzük, vagy a válogatottnak vannak mérkőzései. Egyébként iskolák teniszoktatásai, a sportághoz kapcsolódó különböző civil sportesemények otthonául szolgál a centrum, de a szigeten található szállodák vendégei is itt teniszezhetnek, illetve a futók számára is létesítünk benne különböző kiszolgálóhelyiségeket” – ecsetelte a szövetségi vezető.

Maga a teniszcentrum a nemzetközi előírásoknak megfelelően egy 7500 fő befogadására alkalmas centerpályából, egy ezer-ezerötszáz néző leültetésére alkalmas kiscenterből és további hat salakos pályából áll majd. Az elmúlt időszak sikerei után a válogatottaknak kijár már egy igazi otthon, és a főtitkár abban reménykedik, hogy az ellenfelek számára ugyanolyan félelmetes lesz, mint annak idején, amikor például a férfi Davis-kupa-csapatunk – Taróczy Balázs, Szőke Péter, Benyik János – 1978 júliusában a Margitszigeten legyőzte a jóval erősebb olasz válogatottat.

Kérdéses viszont, miként sikerült megoldani azt a problémát, miszerint a kormányrendeletben szereplő, 23800/2, 23800/4 helyrajzi számú ingatlanokat – előbbi a premontrei kolostor helyrajzi száma, utóbbi közvetlenül a Palatinus strand területét fedi – állami tulajdonba kellene venni a fővárostól, ugyanis a Margitsziget területének jelentős része műemlék, és a helyi ingatlanok országos védelem alatt állnak. Állítólag ezeket a területeket nem érinti a beruházás, ám nem ez a fő gond jelenleg, hanem az időkorlát, amiről az előbbiekben írtunk. Az eredeti elképzelések alapján a nemzeti teniszközpontot a Nemzeti Sportközpontok építené meg, a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési (BMSK) Zrt. pedig beruházási szolgáltatóként és építési ellenőrként venne részt a projektekben.

Ám a kormány nemrég kiemelt nemzetgazdasági üggyé nyilvánította a beruházást – ez az alapesetnél lényegesen nagyobb mozgásteret nyújt az építkezés során, ami most nagyon jól jöhet majd. „Mindössze 10-12 hónapunk van a kivitelezésre, nagyon kevés idő. Így a jogszabályok keretein belül, de a lehető leggyorsabb és pénzügyileg hatékony módon szeretnénk mindezt megoldani. Ha mindenképpen szükséges, akkor közbeszerzési pályázat kiírásával, és ha van rá mód, meghívásos tenderrel” – jelentette ki Richter Attila.

A tenisz növekvő népszerűségét jelzi egyébként, hogy az országban egyre több helyütt épülnek a teniszcsarnokok, illetve -akadémiák. Az eltúlzott fejlesztések városaként is ismert Kisvárdán jelentette be például tavaly Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, hogy a Magyar Teniszszövetséggel közösen valósítják meg ott az első angol nyelvű teniszakadémiát. A sportberuházások szempontjából Kisvárda nyomába szegődő Szombathelyen pedig mintegy 268 millió forintból újul meg a Késmárk utcában található teniszcentrum, ahol több fedett pálya is lesz, és a tervek szerint 2019 végére fejezik be az építkezést.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.31.