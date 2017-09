Egyetlen termékre írhatták ki a konvektorcsere-pályázatot

Úgy látszik, egy bizonyos cég adott termékére írta ki a kormány az Otthon melege program keretében csütörtökön elindított, majd péntek délelőtt fel is függesztett gázkonvektorcsere-pályázatot – hívta fel lapunk figyelmét az egyik pályázó. A hirdetményben szereplő műszaki követelményeknek – például teljesítmény, energetikai besorolás, beállíthatóság – ugyanis mindössze három gázkonvektortípus felel meg a piacon lévők közül, ám ebből kettőnek az ára messze meghaladja a bruttó 150 ezer forintot, vagyis az elérhető legmagasabb támogatás összegét. Így egyetlen gyártó, a FÉG konvektora az, amelyre igazán megéri igénybe venni a vissza nem térítendő forrást. Nem ez lenne az első ilyen eset: több szakember egybehangzóan állítja, hogy a 2014 szeptemberében indult készülékcsere-programok valódi célja nem a lakosság megsegítése, hanem különféle – sokszor kormányközeli – üzleti körök nagyvonalú támogatása közpénzekből, környezetvédelmi köntösbe bújtatva.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ez esetben a legkedvezőbb árú készülék gyártója az MFP-FÉG Kft., amelyet egy szingapúri offshore (bizonytalan tulajdonosi hátterű) cégen keresztül egyes információk szerint Felcsuti Zsolt birtokol, aki a leggazdagabb magyarok listáján a hetedik helyet foglalja el. A FÉG bevétele tavaly valamivel meghaladta a 26,2 milliárd forintot. A társaság idén tovább gyarapíthatja a hasznát, miután a hét magyarországi régióra tervezett konvektorpályázat mögött 1,5 milliárd forint központi forrás áll. Vagyis akár milliárdos nagyságrendű összeget is zsebre tehet a szokatlanul jól időzítve, éppen a megfelelő műszaki paraméterekkel rendelkező készülékkel piacra lépő vállalat.

A nyertes pályázó egyébként – maximum 80 százalékos támogatási arány mellett – legfeljebb 500 ezer forintot kaphat, ami lényegében három konvektort jelent. Az elnyert összeget az új készülékek beépítését követően, utólag kapják meg a szerencsés igénylők.

A FÉG új, úgynevezett parapetes, vagyis fali égéstermék-kivezetésű konvektora – amelynek a beépítését a pályázatot meghirdető fejlesztési tárca is ajánlja az útmutatójában – éppen az elérhető támogatás maximumába, azaz 150 ezer forintba kerül, és a gyártó éppen egy nappal a pályázat közzététele előtt dobta piacra. Érdekes módon a szaktárca előre ismerte a készülék műszaki jellemzőit, mivel már a korábban közzétett tájékoztatójában ajánlotta a berendezést a pályázóknak. A gyártó pedig jó előre pontosan tudhatta a gyártmánnyal szemben támasztott minisztériumi követelményeket, miután pont a megfelelő termékkel állt elő a kellő pillanatban. A készüléket forgalmazó egyetlen épületgépészeti és fürdőszoba-szaküzletlánc általunk felhívott munkatársa viszont semmilyen felvilágosítást nem tudott adni a berendezésről. Azt közölte, hogy eddig még nem látták a készüléket, a gyártmány első darabja csak hétfőn érkezik majd az üzletükbe.

A fokozatosan megnyíló program első két térségéből, a Közép-magyarországi és a Nyugat-dunántúli régióból megközelítőleg kétezer pályázat érkezett be a fejlesztési minisztériumhoz. Ám a hazai lakóingatlanokban csaknem hárommillió korszerűtlen gázkonvektor működik. Így az egyes szakértők által egyszerűen „kamupályázatoknak” minősített, alig egy-egy napig létező igénylési lehetőségek aligha segítenek a háztartások többségén, mivel az egész országban mindössze néhány ezer család kaphat a támogatásokból.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Hozzáértők úgy vélik: az utólagos finanszírozás miatt csak azoknak érdemes pályázniuk az ilyen kiírásokra, akik egyébként maguk is képesek finanszírozni a tervbe vett beruházást, vagyis minden költséget saját zsebből kell kifizetni. Ezután lehet bízni abban, hogy az állam visszatéríti a kért összeget. Fontos még, hogy a beruházás csak a pályázat benyújtását követően kezdhető meg. Abban az esetben pedig, ha valaki nagyon rászorul a pénzre, akkor a konvektorcserét csak a „miniszteri támogató döntés és a Támogatói Okirat kézhezvételét” követően kezdje meg, mert könnyen lehet, hogy végül nem jut hozzá a remélt több százezer forintos pénzügyi segítséghez, és emiatt anyagi nehézségei keletkezhetnek. Elemzők azt is hozzáteszik: az ilyen „kamukiírások” kedvezőtlen velejárója, hogy a lakosság egy része túlzott várakozásokat támaszt az „ingyenpénz” iránt. Emiatt halogatja a készülékcserét, a többség számára szinte borítékolható csalódás esetén pedig sokan végképp lemondanak az új berendezések beszereltetéséről. Ugyanakkor az is fontos körülmény, hogy az ilyen programokban csak a családok vehetnek részt. Az olyan ingatlanok tulajdonosai magánszemélyként sem pályázhatnak, ahol valamilyen vállalkozás működik. Emellett az is gondot okozhat, hogy a pályázat ugyan már lezárult, de az elbírálás a korábbi hasonló tenderekről kapott jelzéseink alapján akár három hónapot is igénybe vehet, a jövő év elején pedig újabb szigorítás lép életbe a konvektorokra. Ennek ellenére a fejlesztési tárca rendre azt fejtegeti, hogy „az Otthon melege program keretében meghirdetett családbarát pályázati konstrukciók célja, hogy gyors, megfelelő intenzitású támogatáshoz juttassák a lakosságot az ország egész területén.” Hozzátéve: „a támogatások révén jelentősen javulhat a lakossági energiafelhasználás hatékonysága, nagymértékben hozzájárulva a hazai klímavédelmi célok eléréséhez”.

Az általunk megkérdezett szakértők szerint azonban a valóságban ezek a jobbára csupán néhány óráig, csekély számú igénylő által elérhető kiírások inkább szolgálják a kormány propagandacéljait és a kormányzati körök üzleti érdekeit, mint a háztartások energiahatékonyságának a növelését. Ezen támogatások környezeti hatásai alig mérhetők, miközben egyes gyártók zsebében jól érzékelhető profit jelentkezik. Iparági forrásaink úgy vélik: már a korábban meghirdetett háztartásigépcsere-támogatások is „meghatározott gyártókra és forgalmazókra lettek kiírva”.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.23.