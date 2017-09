Egyéves csúszással épül Garancsi luxuslakótelepe

Leghamarabb 2019 januárjában költözhetnek be az első lakók a budapesti Kopaszi-gát mellé tervezett BudaPart Otthonok lakópark első két ütemébe, ami az eredetileg tervezetthez képest egyéves csúszást jelent – írja a Forbes online kiadása. Az építési engedély május 20-án emelkedett jogerőre, ezután írták alá a szerződést a finanszírozásról a K&H Bankkal. A kivitelező a Market Építő Zrt. A két épület összesen 265 lakással készül el, állítólag már a 75 százalékukat eladták.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A beruházó a Property Market Kft., amely a Market-csoport és a katari uralkodócsaládhoz köthető, de luxemburgi hátterű Constellation Holdings Ltd. 2015-ben alapított leányvállalata. A Market-csoport többségi tulajdonosa Garancsi István, aki a Forbes tavalyi, a leggazdagabb magyarokról készült listáján is szerepelt 45,8 milliárdos vagyonával. Ő a tulajdonosa a Videoton FC-nek is, és rendszeresen együtt néz focimeccset Orbán Viktor miniszterelnökkel.