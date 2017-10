Egymilliárdért reklámozzák a Liget-projektet

Nettó 970 millió forintért fogja elvégezni a Liget Budapest Projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatokat a Network 360 Kft. és az Affiliate Network Kft. – olvasható az összefoglaló tájékoztatásban a Közbeszerzési Hatóság oldalán. Mindkét vállalkozás Csetényi Csabáé, Rogán Antal kabinetminiszter szomszédjáé. Nem írják le pontosan az összegzésben, milyen feladatokat kell teljesíteniük a cégeknek. A pályáztatást a Nemzeti Kommunikációs Hivatal folytatta le, a 2016-ban kiírt 25 milliárdos központosított közbeszerzés keretén belül. Csetényi Csaba tavaly március végén már nyert a mostanihoz hasonló, nettó 390 millió forintos megbízást a Városliget Zrt.-től.

A mostani nyertes három pályázó közül került ki, a tenderen Rogán Antal Pasa parki szomszédja, Csetényi Csaba cégein kívül még a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. is indult. Pályázott még Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter barátja, Kuna Tibor két cége (a Trinity Kft. és a Young & Partners Kft.), illetve a Sprint Nyomdaipari Kft. is.

Közülük végül Csetényiék lettek a szerencsés befutók, akik most igazán jó hetet tudhatnak a hátuk mögött. Szerdán derült ki ugyanis, hogy a Lázár János miniszter által vezetett Miniszterelnökség 6,5 milliárdos, 2020 végéig szóló keretszerződést kötött a Rogán-szomszéd cégeivel az uniós társfinanszírozásban megvalósuló fejlesztések és azok hatásának kommunikációjára – és ezt persze uniós pénzből. Ezen a július végén kiírt nyílt közbeszerzésen egyébként nem volt semmilyen verseny, mert Csetényi Csaba cégein kívül senki más nem tett ajánlatot.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.07.