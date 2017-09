Egyre többen perelnék az agrárkamarát

Több cég is jelezte csatlakozási szándékát, így minden valószínűség szerint pertársaságot alapítunk a jövő év elején. Ez is bizonyítja, hogy az egyre alacsonyabb számban működő magyar kisvállalkozások újabb lehúzási módja az indokolatlan kamarai tagdíj – mondta lapunknak Kocsis Csaba vállalkozó. Mint két hónapja megírtuk, akár több ezer vállalkozás is érintett lehet abban, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) kötelező tagságot írt elő a számukra, ha tevékenységi körükben szerepel a mezőgazdaság is. Ez több tízezer forintos éves díjjal jár, s mivel – többek között – Kocsis Csaba nem fizetett, az adóhatóság inkasszálta a cégét. Pedig a mezőgazdaság nem fő tevékenysége a cégnek, és egyáltalán nem dolgoznak ezen a területen. A tízmillió forintos éves bevételt produkáló, egy főt foglalkoztató Salco Kft.-t 1991-ben alapították, ekkor tüntették fel a mezőgazdaságot is a tevékenységi körben, de valójában sosem foglalkoztak vele.

A NAK mintegy nyolc hónappal ezelőtt szólította fel Kocsis Csabát, hogy fizessen 60 ezer forint tagsági díjat, de ő erre azóta sem volt hajlandó, és kivette a tevékenységi körből az agráriumot. Mindezek ellenére agrárkamarai tagnak nyilvánították. Pedig az ügyvezető a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara állásfoglalására is hivatkozott, amelyben a szervezet azt közölte: „a tagságkeletkezést megállapító tömeges eljárás törvénysértő, mert az agrárgazdaság nem fő tevékenységként folytatása pusztán a közhiteles-adatbázisokból származó információk alapján nem állapítható meg”. Akkor azt is kijelentették, hogy amíg az agrártevékenységet a gazdasági szereplő nem fő tevékenységként szerepelteti, és nem is folytat ilyet, addig a tagság létrejötte törvényellenes.

Ráadásul hiába lett akaratán kívül is tag Kocsis Csaba, a NAK felhasználói felületére nem tudott csatlakozni, pedig szerette volna elintézni, hogy legalább jövőre ne kelljen fizetnie. Több hét után sikerült belépnie a honlapra. Júliusi cikkünk megjelenése óta is írt már levelet az agrárkamarának, amire azóta sem válaszolt a szervezet. – Akaratomon kívül agrárkamarai tag lettem, még plasztikkártyát is kaptam. Akkor viszont elvárható lenne, hogy válaszoljon a NAK a megkeresésemre, de még mindig nem írtak semmit. Az iparkamara legalább reagált: közölték, hogy nem tudnak segíteni – mondta Kocsis Csaba. Korábbi megkeresésünkre a NAK egy 2012-es törvényre hivatkozott, amely szerint pusztán az agrárgazdasági tevékenység bejegyzése a tevékenység folytatásának is minősül. Ezért 2559 díjtartozással érintett kamarai tag adatait adták át az adóhatóságnak behajtás céljából.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.21.