Egyre többet nyer Mészáros a vízügyi gigatenderből

Folyamatosan kerülnek fel a közbeszerzési adatbázisba a 420 milliárdos víziközmű-megatender nyertes szerződései. Eddig mintegy 70 milliárd forintnyi szerződést kötött az állami NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft., főként kormányközeli vállalkozásokkal. Ebből négy térség mintegy negyven településén valósulhatnak meg csatorna- és szennyvízhálózat-fejlesztési munkák. A legdrágább projektet a Bibó-szakkollégiumot felújító Penta Kft. nyerte el Aranyosapáti és Mánd környékén, de nem sokkal marad le e versenyben Bicske és környéke sem, ahol Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester családi cége és az Euroaszfalt Kft. konzorciuma hat és fél milliárdért végzi el a munkát. Mészárosék Egerben is közel ötmilliárdért fejlesztik a szennyvízhálózatot. Úgy tűnik, a Mészáros és Mészáros Kft. fektetheti le a csatornát Gyöngyösön is: ez a hitelbiztosítéki nyilvántartásból derül ki, ahol az látszik, hogy a cégre az OTP Bank ötmilliárd forintos jelzálogot jegyzett be, és annak fedezetéül szolgálnak a projektek.

Az átláthatatlan gigatendert vizsgálja Brüsszel; Lázár János kancelláriaminiszter a tegnapi kormányinfón a Hírtv.hu kérdésére nem is tagadta, hogy a jövő héten hazánkba látogató uniós revizorok e projekteket is újra ellenőrizhetik.

A minden eddiginél nagyobb tender kapcsán a már nyáron itt vizsgálódó uniós auditorok azt állapították meg, hogy a közbeszerzési irányítási és ellenőrzési rendszer lényegében nem működik, ezért a létező legrosszabb, négyes osztályzatot adták rá. Nem csoda, hiszen az NFP által eddig kiosztott hatalmas összeg jó részét a Mészáros Lőrinc cégbirodalmának központi vállalata, a Mészáros és Mészáros Kft. szerezte meg, miután az Euroaszfalttal közösen már mintegy 23 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az ügy érdekessége – mint a G7.hu is említette –, hogy az előzetes becslések szerint Mészároséknak ezeket a projekteket kevesebből kellett volna kihozniuk, mert minden esetben az előre becsült ár mintegy másfélszereséért kapták meg a megbízást. Az Euroaszfalt egyébként nem csak Mészáros Lőrinc cégével futott be: a Dunai György érdekeltségébe tartozó Betonútépítő Zrt.-vel Északkelet-Magyarországon is dolgozhatnak egy 2,4 milliárdos munkán. Rajtuk kívül még a Colas Alterra Zrt., a Swietelsky Kft. és a Strabag kapott megbízást. A beruházássorozat még egészen biztosan nem zárul le, mert a mostani fejlesztések részei egy nagyobb keretmegállapodásnak. Az NFP még tavaly hirdetett meg egy gigatendert, amelynek értelmében a következő években az ország hat területén egyenként legfeljebb 70 milliárd forintot fordítanának víziközmű-fejlesztésre. Most ennek a 420 milliárdnak költötték el valamivel több mint a 15 százalékát.

A keretmegállapodás egyébként azt is behatárolja, hogy a további maximum 380 milliárdnyi munkát kik kaphatják. Az egész konstrukciót ugyanis épp azért találták ki, hogy ne kelljen minden egyes projektre külön tendert kiírni. A meghirdetett munkákra csak azok jelentkezhetnek, akikkel az adott térségben már megkötötte a keretszerződést az NFP. A programiroda hat területen négy-négy céggel (vagy konzorciummal) állapodott meg. Elvileg ez azt jelenti, hogy akár 24 társaság is részesedhetne a 420 milliárdos összegből, erről azonban szó sincs. A befutókkal ugyanis jellemzően nemcsak egy, hanem két-három térségre szerződtek le. Így a hatalmas összeg végül mindössze 11 szervezetnél landol majd (ebből hét önálló vállalat, négy pedig két-három céget tömörítő konzorcium).

Újabb vízügyi projekt talált gazdára Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 30 milliárd forint keretösszegű, négy évre szóló megbízását szerette volna megcsípni Mészáros Lőrinc családi vállalkozása, a Mészáros és Mészáros Kft., de – a ritka alkalmak egyikeként – nem a felcsúti polgármester érdekeltsége vitte el a szerződést. Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent vízgazdálkodási tárgyú projektet a Swietelsky, Szabadics Kft., Kötiviép’B Kft. mellett az eddig országosan alig ismert hajdúszoboszlói Aqua-General Kft. kapta. A vállalatok feladata a mederkotrás, vízépítési terméskő beépítése. A harmincmilliárdos keretösszegű részből a négy cég átlagosan egymilliárd forintot zsebel be.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.17.