Egyszázalékos felajánlások: mindenkiből vesztes lett

Gyakorlatilag minden civil szervezet és egyház vesztese az új, elektronikus adóbevallási rendszernek, mivel sokkal nagyobb energiát követelt meg a szervezetektől, hogy mozgósítsák szimpatizánsaikat. Azok, akik megijedtek az új adóbevallási rendszertől és csökkentették a médiaaktivitásukat, egyértelműen rosszul jártak – mondta lapunknak az Adó1százalék.com üzletfejlesztési menedzsere.

Mint ismeretes, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) múlt pénteken tette nyilvánossá az adatokat, amelyekből kiderült, hogy 8,5 milliárd forintról 7,5 milliárdra csökkent a minden adózó számára lehetséges gesztus – a személyi jövedelemadó egy százalékát kitevő felajánlások – értéke. Ezzel egyébként beigazolódott lapunk májusi jóslata, miszerint idén a tavalyihoz képest jócskán mérséklődik a civil szervezeteknek és egyházaknak tett felajánlások összege.

A 12 százalékos csökkenés oka elsősorban az adózók kényelmessége. A NAV ugyanis idén vezette be, hogy a magánszemélyeknek nem is kell adóbevallást készíteniük, ezt megteszi helyettük a szervezet. A kész dokumentumot csak akkor kell módosítani, ha valaki azt tapasztalja, valami nincs rendben a tervezettel. Így viszont az adózóknak maguknak kell az egyszázalékos felajánlásokról gondoskodniuk, s úgy tűnik, ezt sokan elfelejtették, vagy nem vették a fáradságot arra, hogy a NAV honlapján ezt néhány kattintással elintézzék. Erre a végkifejletre figyelmeztettek egyébként már az adóbevallások és felajánlások májusi határideje előtt az adószakértők, és aggodalmukat fejezték ki az egy százalékokból a költségvetésük jelentős részét fedező szervezetek is.

Janga Szabolcs menedzser szerint azonban nem szabad feladni, alkalmazkodni kell az új helyzethez. Úgy véli, miután a médiafogyasztási szokások egyre inkább az online felé terelődnek, a civil szervezeteknek és egyházaknak is erősíteniük kell ezen a téren az aktivitásukat. A számukra fontos felületek és a közösségi oldalak kihasználása ma már elengedhetetlen egy sikeres kampányhoz. Hozzátette ugyanakkor, hogy szerencsére több olyan szervezet volt, amely bizakodva állt a feladat elé, és egy erős kampánnyal még növelni is tudta az egyszázalékos bevételeket.

Ám néha hiába minden: az aktív kampány ellenére a tavalyi 120 millió forint körüli összeg helyett csak 106 millió forint felajánlás érkezett a súlyos beteg gyerekek táboroztatásával foglalkozó Bátor Tábor Alapítvány számlájára. – Számítottunk rá, hogy a módosítások miatt kevesebb felajánlás érkezik, nem ért meglepetésként a hír – mondta a segítő szervezet adományszervezési igazgatója. Tóth Kata hozzátette: ha valaki használta az ügyfélkaput, annak nem kerülhette el a figyelmét az adóhatóság felhívása. Aktívan kampányoltak, de szerinte ha valami kényelmes, akkor nem kézenfekvő, hogy az emberek nagyobb energiát fektessenek a témába.

Mint lapunk is megírta, idén is a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány kapta a legtöbb felajánlást, de a tavalyinál 33 millió forinttal kevesebbet, 142 milliót utal nekik a NAV. Az egy százalékok közhasznú célra való felajánlását épp húsz éve tették lehetővé hazánkban. A szabályozást 1998-ban módosították, akkortól már az egyházak is kaphattak egy százalékot a magánszemélyektől. A civil szervezetek közül sokan építik erre a költségvetésüket, több ország is átvette a magyar mintát.

Az egy százalék legjei A 444.hu összesítése szerint a legtöbb egyszázalékos támogatást magasan a Magyar Katolikus Egyház kapta: 537 027 adózó összesen 2,25 milliárd forintot ajánlott fel. Akik nem neveznek meg egyházat, automatikusan a Nemzeti tehetség programot támogatják: 314 146 ilyen adózó volt, akik összesen 1,29 milliárd forintot adományoztak. A kormány kedvenc alapítványát, a Civil Összefogás Fórumot (CÖF) és a Békemenet mögött álló CÖKA-t mindössze 395-en támogatták összesen 1,75 millió forinttal. A kormány ellenségeinek, Soros-bérencnek kikiáltott szervezeteket többen támogatták: a TASZ-t 2181-en összesen 14,2 millió forinttal, míg az Átlátszó alapítványát 3345-en összesen 22 millió forinttal. A legtöbbet kereső támogatói valószínűleg a Prezi projektjeként működő Bridge Budapest Alapítványnak vannak: mindössze 16-an ajánlottak fel egy százalékot, de ez alapján az ő átlagbérük havi bruttó 3,55 millió forint.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.19.