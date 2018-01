Együtt bukna a Fidesszel a stadionfejlesztés

Mindenki számára világos, hogy a választási kampány egyik sarokpontjává vált az Orbán-kabinet stadionfejlesztési programja. Lapunk utánajárt annak, hogy a pártok mit tennének a programmal esetleges választási sikerük, vagy kormányzati pozícióba való emelkedésük esetén.

A válaszok alapján úgy tűnik, az ellenzéki összefogás ebben a kérdésben már megszületett, és nagyjából egyforma az elképzelésük a program folytatásával kapcsolatban: befejezni, a forrásokat máshová csoportosítani. Így a Jobbik a stadionok helyett a szabadidősportra helyezné a hangsúlyt. Ők azt állítják, a kormány által 2010 óta stadionokra költött 218 milliárd forint ötödéből finanszírozható lett volna 2000 új, mindenki számára hozzáférhető sportlétesítmény.

„Az átlagos nézőszám is visszaesett, konganak a stadionok, és egy fizető nézőre négy szék jut. Mindenképpen felülvizsgálnánk az üzemeltetési rendszert is, és költségkímélés szempontjából például nem tartanánk rossznak az olasz példát, ahol egy város két csapata is megfér ugyanabban a stadionban. Megvizsgálnánk, mi okoz kisebb problémát a költségvetésnek: ha leállítjuk, ha módosítjuk, vagy éppenséggel befejezzük a megkezdett építkezéseket. De egy biztos, mindenki számára elérhetővé tennénk egyéb sport- vagy kulturális programok szervezésével a létesítményeket” – közölte Dúró Dóra, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője.

Varga László, az MSZP frakcióvezető-helyettese elárulta, pártja választási programjában nem élvez prioritást a stadionfejlesztés, ennél az oktatás- és egészségügyet sokkal fontosabbnak tartják. „A stadionokban még nem gyógyult meg senki, és a fejlesztési program legtöbb beruházása bűnös felelőtlenség volt a kormányzat részéről. Szerencsésebbnek tartanánk, ha a stadionokat piaci alapon üzemeltetnék, hogy az minél kevesebbe kerüljön az adófizetőknek. Mindezt a labdarúgáson kívül számos egyéb rendezvénnyel el is lehet érni, míg ott, ahol mindez irreális álom, nem indítanánk újabb programot” – állította lapunknak a szocialista politikus, aki szerint a felcsúti stadionberuházás minden realitást nélkülöz, míg például a diósgyőri projektet reális, fontos fejlesztésnek tartja, hiszen Diósgyőré a legnagyobb vidéki szurkolótábor.

A Demokratikus Koalíció (DK) leállítaná a programot, egyedül az új Puskás Ferenc Stadion építését fejezné be a nemzetközi kötelezettségek és a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokságon való négymeccses házigazdaszerepünk miatt. „Az összes többi, feleslegesnek ítélt sportlétesítmény építését leállítanánk, a meglévők horribilis fenntartási költségét pedig Orbán Viktor kormányfő és jó barátja, Mészáros Lőrinc magánvagyonából fizettetnénk meg” – jelentette ki Gréczy Zsolt, a DK szóvivője.

A Lehet Más a Politika (LMP) is leállítaná a programot, forrásait pedig átcsoportosítaná: elsősorban oktatásra, de a tanuszoda- és tornaterem-építési program is többet kapna. „A profi sportnak, különösen a labdarúgásnak piaci alapon kell működnie, így közpénzből csak a minőségi utánpótlás-nevelést és a tömegsportot támogatnánk, beleértve a létesítmények fenntartását is, de azt sem az átláthatatlan, korrupt és óriási költségvetési kiesést jelentő sporttao keretében, amit felszámolnánk” – fogalmazott válaszában a zöldpárt.

A Párbeszéd sohasem értett egyet azzal, hogy az Orbán-kormány több száz milliárd forintot költ el stadionépítésre. „Ha Karácsony Gergely, az MSZP-vel közös miniszterelnök-jelöltünk kormányra kerül, nem folytatná ezt a politikát, ezeket a milliárdokat sokkal inkább a kórházak és az iskolák fejlesztésére, átszervezésre, valódi életpályamodellre és fizetésemelésre költené” – olvasható a párt levelében.

A Momentum is elítéli a Fidesz stadionfókuszú politizálását. „Egy új generációként természetes számunkra, hogy ezt a politikát be kell fejezni, a meglévő stadionokat pedig minél nyitottabbá kell tenni például diákok előtt” – írta válaszában a Momentum. Az Együtt pártjának álláspontja szerint a profi sportot tartsa el a piac, tartsák el a szponzorok. Ha ennek a működő labdarúgóklubok és az üzemben tartott stadionok számának csökkenése lesz az eredménye, akkor sok tehertől mentesülnek a magyar adófizetők, és az így megspórolt pénzt a háziorvosi praxisokra és a várólisták csökkentésére kell költeni.

A kormánypártok – noha nem válaszoltak kérdéseinkre – újabb választási sikerük után természetesen folytatnák, amit elkezdtek, és az eredeti tervnek megfelelően 2020-ig elképesztő mennyiségű közpénzt, 342 milliárd forintot a sportágba öntve, 32 helyszínen fog új vagy alaposan felújított stadionban pattogni a labda. Vélhetően annak ellenére nem változtatnak a terveiken, hogy sem a szombathelyi, sem pedig az idén átadandó diósgyőri stadionnak nincs üzemeltetője, ugyanis fenntartásuk horribilis összegeket emészt fel. Igaz, Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke – az egyik szombathelyi körzet parlamenti képviselője – úgy véli, természetesen van megoldás: fizessenek az önkormányzatok.

