Elektromos hajózásra költünk milliárdokat

Úgy tűnik, a kormány is felfedezte a balatoni hajózásban rejlő lehetőségeket, és a vitorlázás mellett az elektromos változatot is szeretné mielőbb felvirágoztatni. A kabinet már 2016-ban is biztosított az utóbbi célra egymilliárd forintot, most további 5,6 milliárdot biztosít a Bejárható Magyarország komplex vízi turisztikai és egyéb állomásai, valamint e-hajózás-fejlesztések címet viselő kormányhatározat alapján. Ennek keretében három elektromoshajó-kikötő létesítését határozták el, és a 2017 szeptemberében született nemzeti turizmusfejlesztési stratégiában is külön részt szenteltek az elektromos meghajtású hajóknak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Bejárható Magyarország programban összesen 13 milliárd forintot különítettek el az aktív turizmus támogatására, azon belül összesen 2,5 milliárd forint európai uniós forrást költenek a balatoni vitorlásturizmus fejlesztésére, amelynek első ütemében 13 Balaton-parti helyszínen történnek fejlesztések. Mivel legnagyobb tavunkon a belső égésű motorok használata tilos, így egyre nagyobb lehetőséget jelent az elektromos hajók építése. A Balatonon jelenleg mintegy 600 elektromos hajó közlekedik, kisebb csónakok és 40 láb hosszú nagy jachtok is vannak közöttük. Balatonkenesén hamarosan be is indulhat egy új, elektromos hajókat is fogadó kikötő építése, de többen úgy vélik, hogy igencsak esélyes helyszín lehet a Mészáros Lőrinc érdekeltségeihez tartozó egyik kemping értékes partszakasza is. Ugyanakkor a Balaton-parti települések önkormányzatainak tulajdonában lévő Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) sem szeretne kimaradni a beruházásokból, és a cég középtávú céljai között szerepel az elektromos hajókat kiszolgáló kikötői szolgáltatások, feltételek, körülmények fejlesztése a már működő saját vitorláskikötőiben is. Nem véletlen, hogy a csütörtökön megnyílt Budapest Boatshow szakmai kiállításon több cég is megmutatta, nyitott az elektromos motorral szerelt hajók építésére, sőt: a Bavaria Magyarország ez alkalommal élt a lehetőséggel, hogy a Hungexpón bemutassa a kifejezetten a Balatonra tervezett, teljes mértékben elektromos hajtással felszerelt, E34-es kódjelzésű modelljét.

A balatoni hajózás népszerűsítésében egyre markánsabb szerepet vállalnak a kikötők. Jelenleg hét magánkikötő működteti az úgynevezett Kikötőláncot. Az összefogásban részt vevő kikötők tagjai egymáshoz továbbra is ingyenesen kiköthetnek egy túramatrica segítségével, és igénybe vehetik egymás szolgáltatásait. Ezzel együtt tény, a vitorlázás nem tartozik a legolcsóbb időtöltések közé. Ha a balatoni átlagot nézzük, évente kb. 300-600 ezer forint kikötőbérleti díjjal lehet számolni, erre rájön a hajó karbantartása (100–300 ezer forint) és a téli tárolás díja is (70–250 ezer forint). Természetesen a vitorlások esetében sem szabad a biztosítás díjáról megfeledkezni (ennek összege évente 150–300 ezer forint.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.23.