Életveszélyt okoz a kéményseprés államosítása

Végképp tönkreteszi a kéményseprési iparágat a kormányzat, ha áterőlteti a parlamenten a vonatkozó törvény módosítását. A változtatás után ugyanis megszűnne a családi házak füstelvezetőinek rendszeres, kötelező ellenőrzése, a tulajdonosok maguk dönthetnék el, mikor kérik kéményeik vizsgálatát. A döntés amellett, hogy munkahelyeket szüntetne meg, életveszélyes is.

Az égéstermék-elvezetők felülvizsgálatának hiánya miatt ugyanis többen válhatnak kéménytűz, illetve szén-dioxid-mérgezés áldozatává – nyilatkozta lapunknak a Kéményseprők Országos Szakszervezetének elnöke. Vámos Csaba úgy látja: a kormány 2014 óta módszeresen hoz olyan döntéseket, amelyek veszélybe sodorják a lakosságot, és ellehetetlenítik a kéményseprési ágazatot.

Ezek közé tartozott az évi egy kötelező kéményellenőrzés megszüntetése és a kétévente történő felülvizsgálat bevezetése. Ezután a kéményseprési ágazat államosítása következett, amely során tavaly júliustól az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz (OKF) kerültek a kéményellenőrzési feladatok. Az OKF pedig bár már több mint egy éve rá lett bízva, továbbra is képtelen elvégezni országszerte a lakossági kémény-felülvizsgálatokat. – Lassan szeptember vége van, kezdődik a fűtési szezon, az OKF szakemberei azonban még az idén esedékes kötelező ellenőrzések 60 százalékát sem tudták végrehajtani. Így bebizonyosodik, hogy az OKF alkalmatlan a rábízott munkák elvégzésére.

A kormány azonban nem a szervezetet vonja felelősségre, hanem olyan törvényt igyekszik elfogadtatni az Országgyűléssel, amely magát a feladatot szünteti meg. Ennek következtében a rezsicsökkentés égisze alatt a lakosság ingyen nem részesül majd kéményseprési szolgáltatásban. Vagyis fizetnünk a semmiért is kell majd, mivel az OKF busás költségvetési támogatást zsebel be kéményseprési tevékenysége fenntartásáért – mondta a szakember.

Érdemes megjegyezni: idén a tavalyihoz hasonló nagyságú összegbe, mintegy hat és fél milliárd forintjukba kerül az adófizetőknek az OKF „ingyenes” ellenőrzése. Azoknak a családoknak pedig, amelyeknek a lakásába bármilyen vállalkozás be van jegyezve, a korábbi 2-4 ezer helyett alkalmanként akár 20-30 ezer forintját is elviheti a füstelvezetőjük vizsgálata. A lakossággal ellentétben ugyanis a cégeknek fizetniük kell a felülvizsgálatokért, méghozzá akkorra összeget, amekkorát a kéményseprő-társaságok elkérnek. Szakmai becslésekből kiderül, hogy évi 15-18 milliárd forintos piacról van szó, amelyre a szakszervezeti vezető szerint egy országos tevékenységi körű kormányközeli cég igyekszik rátenni a kezét.

A Magyarországi Kéményseprőmesterek Szövetségének tagjai – egyetértve a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestületével és a Kéményseprők Országos Szakszervezetével – tegnapi közleményükben arra kérték az Országgyűlést, hogy pártállásra való tekintet nélkül gondolja át a kéményseprési törvény módosító indítványt, és azt az érintett több millió állampolgár érdekében ne fogadja el. Hozzátéve, hogy az ellenőrzések eddigi ritkítása miatt a kéménytüzek száma 2014-ről 2016-ra 40 százalékkal emelkedett. A szén-monoxid-mérgezéses halálesetek száma pedig 2015-ről 2016-ra megduplázódott.

Folytatódik a konvektorcsere-pályázat

Az Észak-Alföld régióban kedd reggel nyolc órától lehet a gázkonvektorok cseréjéhez vissza nem térítendő támogatást igényelni elektronikus úton. Az első három, a Közép-Magyarország, a Nyugat-Dunántúl és a Dél-Dunántúl régióból eddig mintegy 2400 kérelem érkezett be. Amint arról beszámoltunk: gyanítható, hogy a kormány egy bizonyos konvektortípusra írta ki az összesen másfél milliárd forint keretösszegű pályázatokat. Vagyis a kabinet célja a kiírásokkal nem a széles társadalmi rétegek megsegítése lehetett, hanem egy bizonyos készülék gyártójának támogatása. A pályázóknak egy sor adminisztrációs akadállyal kell megküzdeniük a támogatásért cserébe. Egy olvasónk panaszos levelet is küldött a témában, összefoglalva a saját tapasztalatait. A legnagyobb problémának azt a kitételt tartja, hogy a pályázathoz már szükség van egy megkötött kivitelezői szerződésre is, amelyet nem egyszerű feladat rövid időn belül elkészíteni. A nehézségek ellenére az érdeklődés hatalmas a program iránt, a kiírt pályázatokat szinte azonnal fel is kell függeszteni, mert akkora a túljelentkezés. Közép-Magyarországon múlt csütörtökön indult a program, a Nyugat-Dunántúlon pedig pénteken. Az előbbit pénteken tíz órakor, az utóbbit szintén pénteken, de két órával később – tehát még a kiírás napján – már fel is kellett függeszteni.