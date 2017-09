Elindult a bérmozgás a Tesco-sztrájk hatására

Sok szó esik manapság a kereskedelmi multiláncok által kínált fizetésekről, de a helyzet az, hogy nem ezekben az üzletekben keresnek a legrosszabbul az alkalmazottak. – A Tescóban magasabb a szakmunkás-minimálbér, mint a legtöbb üzletben, hozzáadódik még a területalapú kiegészítés. Van olyan vidéki Coop, ahol 161 ezer a minimálbér, a Tescónál ez magasabb, a kiegészítéssel együtt közel 200 ezer forint. Ez természetesen feszültséghez vezet. Úgy tűnik, más munkáltatók is megijedtek, így már el is indultak a béremelkedések a múlt heti sztrájk hatására – mondta lapunknak a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke. Sáling József megjegyezte, úgy tűnik, nemcsak a bérek nőhetnek, de a dolgozói létszám is. Szerinte ugyanakkor félő, hogy épp a multiláncok lesznek képesek embereket átcsábítani máshonnan, például a kisebb boltokból.

A Magyar Idők pénteki számában írt arról, hogy a szakszervezetekhez a múlt pénteki és szombati 4-5 ezres Tesco-sztrájk óta érkezett már megkeresés az Auchan, a Spar, a Coop, az Obi és a Praktiker üzletlánctól is. A dolgozók azt kérik, egységesen találjanak megoldást az ágazat képviselői. Közölték, az üzletekben rendkívül súlyos a létszámhiány, ami a több más ágazathoz képest alacsonyabb átlagbérek miatt alakult ki. A kereskedelemben az elmúlt évben jellemző 20 százalék körüli átlagbérnöveléssel is mintegy 20-30 ezer forinttal maradnak el a nemzetgazdasági átlagtól. Más területek elszívó erejét jól mutatja, hogy például az összeszerelő vagy csomagolóüzemekben, a szalagmunkák mellett végzett könnyebb munkával ma annyit keresnek a foglalkoztatottak, amennyit egy áruházi dolgozó.

A Blokkk.com szakportál pénteken közzétett egy statisztikát. amelyben azt mutatják be, a különféle áruházláncoknál hogyan keresnek az emberek. Összesítésükben 300 ezer forintnál is magasabb bruttó bért az Aldi eladói visznek haza. Az árufeltöltő pénze itt bruttó 221 ezer forint. A gazdasági portál a Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva azt írta, egy Lidl bolti eladó fizetése 247 ezer forint, a tescósé 229 ezer bruttóban; az Auchannál hasonló, de egy Coop bolt már csak 160-170 ezret kínál.

Elindult a bérmozgás, úgy tudjuk, több bolthálózatnál is azt tervezik, hogy 5-10 ezer forinttal emelnek. Az Auchannál a legforróbb a helyzet, ott két héten belül indul a bértárgyalás. Bejelentkeztek a diszkontok, a Lidl- és Aldi-dolgozók is megkerestek. Hiába jók a fizetések, kis létszámban dolgoznak. Az emberek túlterheltek, mindenkinek több munkakört kell betöltenie. Lépnie kell a Sparnak is, 12 ezer alkalmazottal ő második legnagyobb munkáltató a Tesco után az ágazatban – mondta Sáling József, hozzátéve, folyamatosak az egyeztetések a munkáltatókkal és az alkalmazottakkal.

