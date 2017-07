Engedély nélkül dolgozhatnak az ukrán ápolók Magyarországon

A szerb és az ukrán vendégmunkások engedély nélkül is vállalhatnak munkát Magyarországon, a kormány főként az informatika, az elektronika, a feldolgozóipar és az építőipar, sőt az egészségügy területén várja a szomszédos, de nem EU-tag országokból érkező munkaerőt.

A nemzetgazdasági tárca Magyar Közlönyben is közzétett módosítására a Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda hívta fel a figyelmet: a vendégmunkásokat június óta engedély nélkül lehet foglalkoztatni informatikusként, mérnökként vagy programozóként, az ukrán munkavállalók pedig szintén június óta vízummentesen jöhetnek Magyarországra.

Zöld jelzést kaptak az ukrán és a szerb építőipari munkások, varrónők, asztalosok, sőt az ápoló képzettségű munkavállalók is – utóbbi érthető enyhítés, tekintve, hogy a bérükkel és munkaterheikkel elégedetlen magyar ápolók százával hagyják el a szakmát.

Mint az ügyvédi iroda szakértője megjegyzi, a rendeletmódosítás nagyban megkönnyíti a harmadik országból érkező állampolgárok hazai munkavállalását, a munkáltatókra pedig kevesebb adminisztratív teher nehezedik. Mind a szerb, mind az ukrán állampolgárok vízummentesen tartózkodhatnak hazánk területén 90 napig, azonban ha ennél tovább kívánnak dolgozni, akkor tartózkodási engedélyt kell szerezniük.

A munkáltatók ugyanakkor kötelesek bejelenteni az engedélymentes foglalkoztatást a munkaügyi központnak legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján, a foglalkoztatás megszűnését pedig legkésőbb az azt követő napon.

A magyar kormány már 2016 ősze óta igyekszik ukrán dolgozókat behívni, hogy így enyhítse a hazai munkaerőhiányt: első lépésként harmadára rövidítették a (most több szakmában is mellőzött) munkavállalási engedély beszerzési idejét, és lehetővé tették, hogy az ukrán állampolgárok is kapjanak közmunkát, igényelhessenek csokot.

Komoly külföldi reklámkampány is zajlott a hazaihoz képest olcsó és megbízható munkaerő átcsábításához, de az ukránok egyelőre így is inkább Lengyelországot választják Magyarország helyett.