Falják a vajat a kínaiak, Európában lassan luxuscikk lesz

A vaj ára egy év alatt több mint a duplájára nőtt az európai piacokon, és nagy ütemben emelkedett más tejzsír alapú termékek – a tejszín, valamint a tejföl és a sajt – ára is. A vaj drágulása további élelmiszerek, például a péksütemények árának emelkedését is előidézheti, sőt egyes feltételezések szerint a vaj néhány országban még az idén eltűnhet a boltok polcairól.

A tejpiac válsága 2015-re vezethető vissza, amikor az Európai Unióban megszüntették a tejkvótát. Azaz míg korábban a tagországok csak meghatározott mennyiségű tejet termelhettek, és annak túllépése szankcióval járt, a szabályozás megszűnése után felszabadult a piac, ami viszont túltermeléshez, a tej árának visszaeséséhez vezetett. Ehhez jött még az orosz exportembargó, valamint a kedvezőtlen időjárási viszonyok: a tartós kánikula és szárazság nem kedvez a tehéntartásnak. Ez utóbbi vezetett az Európai Unió mellett a legjelentősebb tejtermelők közé tartozó Ausztráliában és Új-Zélandon is a tejtermelés visszaeséséhez.

Ráadásul a vaj mostanában újra „jó ételnek” minősül: míg táplálkozási szakértők nem is olyan rég még azzal riogattak, hogy az állati eredetű zsiradékokban található telített zsírsavak emelik a koleszterinszintet, valamint a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, ma már tanulmányok sokasága állítja ennek az ellenkezőjét. Sőt: a korábban közkedvelt, növényi olaj alapú margarint kiáltották ki gyilkos méregnek. (Mások állítják, hogy a jó minőségű növényi olajokból készült, telítetlen zsírsavakat tartalmazó margarinok kifejezetten egészségesek. Mindenki eldöntheti, hogy kinek hisz.)

Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta, hogy Magyarország szempontjából leginkább Németország és Olaszország tejpiaca meghatározó, ugyanis az előbbitől sok vajat vásárolunk, az utóbbinak pedig rengeteg nyers tejet adunk el. Az elmúlt évben Németországban a vaj ára 96 százalékot emelkedett, azaz pillanatnyilag 6200 euró tonnánként, ezzel nem kevesebb, mint 11 éves rekord dőlt meg. Olaszországban a 40 százalékos tejzsírból készült tejszín ára egy év alatt 76 százalékkal, a vajé pedig 106 százalékkal lett magasabb. Mindeközben az EU vajtermelése egy év alatt 6,5 százalékot esett vissza. A legnagyobb vajtermelő németeké 6 százalékkal, a franciáké 9 százalékkal. – A legmegdöbbentőbb adat, hogy az EU jellemzően 100-150 ezer tonnás vajkészlete szintén egy év alatt 90 százalékot esett vissza, jelenleg csupán ezer tonna áll rendelkezésre.

Az EU tejtermékeinek legnagyobb felvásárlója Kína, a távol-keleti ország számára az európai eredet garancia a minőségre. Több magyar feldolgozó is éppen arra vár, hogy a kínai hatóság engedélyezze számukra az importot. (Talán nem véletlen a kínaiak bizalmatlansága a saját országukban készült tejtermékekkel szemben. Emlékezetes a 2008-ban történt eset, amikor a melaminnal szennyezett tejportól csaknem háromszázezren betegedtek meg, hat gyermek meg is halt.)

A vaj népszerűsége a szakértő szerint a nyugati étkezési stílus divatja, valamint amiatt növekedett meg ugrásszerűen, mert a táplálkozási szakértők rehabilitálták a vajat a növényi olajokkal szemben. A szakértő szerint a tejzsírok iránt olyan nagy a kereslet, hogy az már a nyers tej árában is megmutatkozik. – Ami Magyarországot illeti, a tej hazai átlagára júniusban 90 forint volt, a kiviteli ár azonban már 100 forint felett alakult. Ennek következményként – hogy a terméket itthon tudjuk tartani, és véletlenül se alakulhasson ki hiány – fokozatosan emelkednie kell a hazai nyers tej árának is – fejti ki. Már az elmúlt hetekben is 10-15 százalékkal drágultak a tejzsír alapú termékek – a tejszín, a tejföl, a vaj –, és a szakember szerint ez a tendencia folytatódik, de áruhiánytól nem kell tartani. A magyarokat talán a tejföl árának emelkedése érinti a legkellemetlenebbül, hiszen nagy tejfölfogyasztók vagyunk.