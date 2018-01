Félmilliárdot küld a kormány a határon túli falugazdászoknak

A magyar kormány támogatást nyújt a határon túli falugazdász hálózat kiterjesztéséhez – közölte Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter kolozsvári sajtótájékoztatóján pénteken.

Elmondta, hogy a kormány 2018-ra első körben százmillió forintot fogadott el a határon túli falugazdász hálózat kiterjesztésére, ezt egy kormánydöntéssel további 420 millió forinttal egészítette ki. A finanszírozás révén további száz határon túli falugazdász kapcsolódhat be a falugazdász hálózatba. Kiválogatásuk a térség gazdaszervezeteinek az ajánlásával fog megtörténni.

A falugazdászok különböző programok szervezésében, szakmai információ átadásában, a szakoktatáshoz való hozzáférésben segítenek, átadják a jó szakmai tapasztalatokat, és bekapcsolják az uniós mezőgazdasági vérkeringésbe azokat a területeket, amelyeken tevékenykednek – ismertette a miniszter.

Fazekas Sándor beszélt arról is, hogy a Földművelésügyi Minisztérium más programokkal is segíti az erdélyi gazdákat. Elmondta, tavaly kezdték meg az erdélyi mezőgazdasági szakképző intézmények tangazdasági háttere kiépítésének az előkészítését, ezen most is dolgoznak. Fontosnak tartotta, hogy ez évben is bemutatkozási lehetőséget biztosítanak a határon túli magyar termelőknek az Országos Magyar Élelmiszeripari Kiállításon (OMÉK). Hozzátette: valamennyi program azt a célt szolgálja, hogy a vidék minél több fiatalt tudjon megtartani, minél többen találjanak megélhetést szülőföldjükön a mezőgazdaságban és a kapcsolódó ágazatokban.

Fazekas elmondta, továbbra is keresik a jogi megoldást arra, hogy az erdélyi pálinkatermelők is használhassák termékükre a pálinka megnevezést. Jelenleg ugyanis ez a termék földrajzi eredetvédelemmel rendelkezik az EU-ban, és csak Magyarországon, és négy ausztriai megyében lehet kereskedelmi céllal pálinkát előállítani.

A miniszter megjegyezte: Románia és Magyarország kiemelt partnerei egymásnak, mind az agrártermékek kereskedelmében, mind pedig az európai agrárpolitika küszöbön álló megújításában.