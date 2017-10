Felpörög a zalai tesztpályafejlesztés

Rövidesen megkezdődhet a zalaegerszegi tesztpálya kiszolgálóépületeinek építése; az Európai Unió hivatalos lapjában szeptember 29-én megjelent tájékoztatásban leírják, hogy 2,37 milliárd forintért összesen 2300 négyzetméternyi kiszolgáló- és technikai épületet húzhat fel a nyertes ZÁÉV Építőipari Zrt. Azaz az ingatlanok négyzetméterára meghaladja az egymillió forintot. A kiírás alapján a közbeszerzések terén sikert sikerre halmozó társaság – amely a stadionépítéseknél is nagy megbízásokat kapott – feladata az építkezés lebonyolítása mellett a technikai és kivitelezési tervek elkészítése. A kiszolgálóépület a létesítmény központi objektumaként ad helyet a rendezvényközpontnak, valamint több irodának is, míg a technikai épület a tesztpálya felhasználói számára kínál munkateret, amely a tesztelések során bázisként szolgál.

Mindennek előzménye, hogy a kormány 2016-ban hozta meg a döntést, Zalaegerszegen épül fel az az Európában is egyedülállónak számító létesítmény, amely lehetőséget ad a gyártóknak önvezető technológiák tesztelésére. A fejlesztésre 42 milliárd forintot különített el a kabinet, és úgy tervezik, jövő nyárra készül el.

A zalaegerszegi tesztpálya különlegessége, hogy a különböző útburkolatok és időjárási hatások mellett szinte minden közlekedési helyzet modellezhető lesz; ipari és városi környezetet is szimulálnak, továbbá komplett autópálya-szakaszt is építenek, alagúttal. Így lehetőség nyílik a járművek tesztelésére – köztük önvezető kamionkonvojokéra – úgy is, ha megszűnne a műholdas navigáció. A pálya terveit a hetvenéves járműipari tapasztalattal bíró, az önvezető autók fejlesztése területén is a világelsők közé tartozó japán Horiba Mira Ltd. készíti.

Bár ágazati várakozások szerint a zalaegerszegi fejlesztés jelentős löketet ad majd a legnagyobb gyártóknak arra, hogy Magyarországot válasszák kutatás-fejlesztési tevékenységük helyszínéül, a beruházás egy évvel ezelőtti bejelentése óta konkrét tervekkel egyelőre egyik konszern sem állt elő. Néhány hónappal ezelőtt felvetődött ugyan, hogy az innovatív megoldásokban élen járó amerikai Tesla hazánk iránt is érdeklődik, és szeptemberben folytatódnak a kormány és a társaság képviselői közötti tárgyalások, ennek megtörténtéről nem érkezett hír a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól. Sajtóértesülések szerint az elektromos autót gyártó Tesla a nevadai Gigafactory nevű gyárához hasonló létesítményt szeretne felhúzni Európában. A beruházás teljes értéke körülbelül ötmilliárd euró lenne, és közvetve 17 ezer embernek adhatna munkát.

Beszállítók, illetve informatikai társaságok ugyanakkor már „bejelentkeztek”: a zalai projektet támogató együttműködést többtucatnyi vállalat és cégcsoport írta alá, köztük a Magyar Telekom Nyrt., a T-Systems Magyarország Zrt., az Elmű Zrt., továbbá a Knorr-Bremse Fékrendszer Kft., részvételi szándékát jelezte a kínai Huawei, valamint az elektromos járműveket és akkumulátorokat előállító Build Your Dreams (BYD) is.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.02.