Ferihegyre érkezett a repülő, amivel New Yorkba és Chicagóba utazhatunk

New Yorkba és Chicagóba indít közvetlen járatot jövő májustól a LOT Budapestről. A lengyel légitársaság heti hat alkalommal repül a magyar fővárosból a tengerentúlra. Az új desztinációkat ünnepélyes keretek között jelentették be a forgalmi célokat immár nem szolgáló Ferihegy 1-es terminál aulájában. Mint azt Rafal Milczarski, a LOT vezérigazgatója elmondta, hétfőn, csütörtökön, pénteken és vasárnap a New York-i JFK repülőterére, kedden és szombaton pedig a Chicago melletti O’Hare-re indul menetrend szerinti járat a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről. A LOT erre a célra egy új Boeing–787 Dreamlinert telepít Budapestre, azaz Ferihegy lesz az első nem lengyelországi bázisrepülőtere a légitársaságnak. A gép egyébiránt 252 utas szállítására alkalmas. Ebből 213 hely turistaosztályú, a legolcsóbb retúrjegyek 136 ezer, illetve 138 ezer forinttól indulnak. A 21 prémium turista és 18 üzleti osztályú helyekért az alapár közel három–ötszörösét kell fizetni.

Vízsugárral fogadják a lengyel LOT légitársaság Boeing 787-800 Dreamliner típusú repülőgépét a Liszt Ferenc-repülőtéren 2017. július 7-én Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A légitársaság vezetője lapunk kérdésére kitért arra is, hogy a lengyel és a magyar állam diplomáciai segítséget nyújtott, és a két ország fejlesztési ügynökségei is kivették a részüket az előkészítő munkából, de a járatok piaci alapon működnek majd, azaz semmilyen támogatásban nem részesülnek. Megjegyezte ugyanakkor, arra számítanak, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség marketingkampányba kezd az amerikai piacon. Jost Lammers, a Budapest Airport vezérigazgatója arról beszélt, hogy az előzetes felmérések szerint hatalmas piaci igény mutatkozik mind a két célállomásra, potenciálisan évi 160 ezer utasra lehet számítani a tengerentúli járatokon. Újságírói kérdésre kitért arra is, hogy a repülőtér egyébként minden új járat indulásakor kedvezményt biztosít a légitársaságoknak, így történik ez a mostani esetben is.

A 2018. május 3-ával induló tengerentúli járatoknak nemcsak a repülőteret üzemeltető Budapest Airport és a LOT tulajdonít kiemelt jelentőséget, hanem a magyar és a lengyel kormány is. Ezt példázza, hogy a tegnapi bejelentésen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Mateusz Morewiecki lengyel miniszterelnök-helyettes is részt vett, aki az alkalomból Ferihegyen bemutatott LOT-Dreamliner fedélzetén érkezett a fővárosba.

Csaknem 1700 amerikai vállalat százezer munkahelyet tart fenn Magyarországon, a két ország közötti kereskedelem értéke pedig meghaladta az 5,5 milliárd dollárt – jegyezte meg köszöntőjében Szijjártó, aki szerint a járatok nyitása azt bizonyítja, hogy erős és kikezdhetetlen a visegrádi együttműködés. Mateusz Morewiecki a két ország kapcsolatának történelmi hagyományait hangsúlyozta, megjegyezve: céljuk, hogy diverzifikálják a gazdasági kapcsolataikat, és hogy egyre több befektetőt vonzzanak a régióba.

A LOT terveiről lapunk az elsők között számolt be a hét elején. A lengyel nemzeti légitársaság budapesti terjeszkedését több piaci tényező együttállása is segíti. Egyrészt a Budapest Airport régóta dédelgetett célja a közvetlen tengerentúli kapcsolat létrehozása; a Delta és az American Airlines a Malév 2012-es csődje után állította le a járatokat, mivel megszűnt egy sor átszállási lehetőség. Másrészt a LOT korábbi merész döntései után kénytelen előremenekülni. A társaság összesen egy tucat Boeing–787-es Dreamlinert rendelt a gyártótól, ám az interkontinentális járatok üzemeltetésére alkalmas gépek kapacitását csak nehezen tudják lekötni. A kísérletezésnek kedvez a kőolaj árának mélyrepülése is, így a hosszú távú járatokra a korábbiaknál lényegesen olcsóbban lehet kínálni a jegyeket.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.08.