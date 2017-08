Fogadkoznak a nagy német autógyártók

Irreálisnak tartja a Volkswagen AG személyzeti igazgatója a belső égésű motorok mihamarabbi felváltását szorgalmazó politikai törekvést. A távirati iroda tudósítása szerint Karlheinz Blessing, a Braunschweiger Zeitung lapnak adott interjúban elmondta: a legjobb esetben is évtizedeket venne igénybe az átállás a belső égésű motorokról az elektromos hajtásra. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a villanymotor a belső égésű motornál lényegesen egyszerűbb szerkezet, így szakértői becslések szerint egy elektromos autót akár 40–50 százalékkal rövidebb idő alatt is elő lehet állítani, ami a munkahelyek számának csökkenésével járhat. Így hosszú időbe telhet szavai szerint a mindezek társadalmi következményeit is figyelembe vevő, kezelő technológiai átállás.

A Volkswagen hezitálása furcsának hat, hiszen egyre több ország dönt úgy, hogy rendeleti úton segíti elő az átállást az elektromos meghajtású gépjárművekre. Nagy-Britannia például bejelentette, hogy 2040-től már nem lehet új benzines vagy dízelautókat értékesíteni a szigetországban. Norvégia 2025-re, India 2030-ra tűzte ki az értékesítési stop határidejét. A német Zöldek 2030-ra követelik a belső égésű motorok értékesítésének leállítását.

Emlékezetes, a Volkswagen nagy botrányt kavart, amikor lebukott csaló szoftverével. Dízelüzemű modelljeibe ugyanis be volt építve egy szenzor, amely érzékelte, mikor mérik a kipufogógáz károsanyag-összetételét, és olyankor változtatott a motor beállításain, hogy a kívánt értékeket produkálja az autó. Ennek nyomán augusztus elején egy úgynevezett dízelcsúcsot tartottak a legnagyobb német autógyárak és a politikai döntéshozók. Matthias Wissmann, a német autóipari vállalatok szakmai képviseleti szervezete, a VDA elnöke a Handelsblatt pénteki számában ennek kapcsán azt közölte, a nitrogén-oxid-kibocsátás 12-14 százalékos csökkenését várja az autóipar a dízelcsúcson született megállapodástól. Megállapodás szerint ötmillió dízelautó motorvezérlő szoftverének frissítése mellett akciót indítanak a régi autók „minőségi cseréje” érdekében is. Az autógyárak a legmodernebb Euro–6 normás dízelautók vásárlására adott kedvezményekkel igyekeznek rávenni a tulajdonosokat régi dízelautóik bontóba küldésére.

Hogy szoftveresen lehet csökkenteni egy dízelmotor emissziós értékeit, azt éppen a botrány miatt pontosan tudja mindenki, de az továbbra is kérdés, hogy megvalósulhatnak-e ezáltal a VDA által felvázolt eredmények. Stefan Bratzel autóipari szakértő viszont a Handelsblatt lapnak adott nyilatkozatában túlzottan optimistának és ambiciózusnak nevezte a VDA adatait. Szerinte a legjobb esetben is csak a nitrogén-oxid-kibocsátás tízszázalékos csökkenését lehet elérni, de ha összejönne a 14 százalék, az sem lenne elegendő a dízelautók belvárosi kitiltásának megelőzéséhez.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.19.