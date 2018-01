Furcsa cég segíti a 7,6 milliárd forint adósságot behajtani akaró kukaholdingot

Elkezdi behajtani az eddig be nem fizetett kukacsekkeket az állami NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., összesen 7,6 milliárd forint értékben adtak át követeléseket a Díjbeszedő Holding Zrt. vezette konzorciumnak – derül az csütörtöki uniós közbeszerzési értesítőből.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A megbízási szerződés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékok követeléskezelési feladatainak ellátásár című közbeszerzési eljárás keretében a szerződést még december 11-én kötötte meg a kukaholding.

A tender eredménye szerint a Díjbeszedő Holdingnak mintegy 3 millió természetes személy számláját kell kezelnie negyedévente. A közbeszerzés úgy számol, hogy ebből a Nemzeti Adó- és Vámhivatalanak nagyjából 55 ezer követelést fognak átadni adók módjára való behajtásra, vagyis aki eddig nem fizette be a szemétszállítási díját, az arra számíthat, hogy ha nem rendezi a tartozását, akár a fizetéséből is levonhatják az összeget. A tender a nem természetes személyeknél úgy számol, hogy akár 65 ezer számlát is át kell adni a NAV-nak behajtásra.

A közbeszerzés pikantériája, hogy a Díjbeszedő Holding mellett a másik konzorciumi tag egy Pepp And Cars Kft. nevű, szinte teljesen ismeretlen behajtócég, amelynek egy évvel ezelőtt még a főtevékenyésége élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme volt. A vállalat árbevétele az elmúlt öt évben nem érte el a 40 millió forintot sem. Ami a legfurcsább, hogy a cég ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adóigazgatóságának hátralékkezelési osztálya az elmúlt két és fél évben már ötször indított végrehajtást.

A Magyar Nemzet többször megírta, hogy továbbra sem áll a helyzet magaslatán a kukaholding, ugyanis nem működik megfelelően a országos számlázási rendszere. A szemétszállítási számlák késve és hibás összegről kiállítva érkeznek meg. Néhol hamarabb kapják meg az ügyfelek a fizetési felszólítást, mint az aktuális csekket. Korábban lapunk egyik érdi olvasója pedig egyszerre két azonos összegű számlát is kapott.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Eközben mostanáig csaknem 2 milliárd forintjukba került az adózóknak a bizonylatkészítő rendszer, amelynek az eredeti ígéretek szerint már tavaly áprilisban be kellett volna indulnia.

Érdemes megjegyezni: mint lapunk megírta, a kukaholding csaknem 1 milliárd forint uniós pénzt is kap társadalmi szemléletformálásra – ami az alapfeladatait ellátni sem képes állami vállalat esetében több szakértő megfogalmazása szerint egyenesen arcpirító.