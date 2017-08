Furcsán válik vállalkozásbaráttá a magyar adóhivatal

Várhatóan sok mindenben megújul jövő évtől az adózás rendje a vállalkozások számára, így késő őszre jókora adócsomaggal készül a törvényhozás. Januártól átláthatóbb szabályokkal találkozhatnak a cégek – közölte az eddig nyilvánosságra került elképzelések alapján a Mazars. A cég adószakértői hozzátették, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) már több mint egy éve kapta azt a feladatot, hogy tegye átláthatóbbá, egyszerűsítse a magyarországi adóeljárási szabályokat. A július végén megjelent két törvénytervezet ezért 2018-tól leváltaná az adózás rendjéről szóló korábbi törvényt.

Az egyik tervezet miatt több tartalmi változás is várható, ilyen például, hogy az adóellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 365 napot. Új szolgáltatásként jelenik meg a mentorálás, azaz a legfeljebb hat hónapos szakmai segítségnyújtás, amelyet minden kezdő vállalkozásnak felajánl a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A szándékos adóeltitkolás esetén kiszabható jelenleg 200 százalékos bírság mértéke a felére csökken. Emelkedik viszont a késedelmi és önellenőrzési pótlék, illetve a NAV által fizetendő kamat összege is. Megszűnik a fokozott adóhatósági felügyelet intézménye, csakúgy mint az adószám felfüggesztése.

A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete szerint az adózás rendjét és a közigazgatási eljárási szabályokat két külön, egymással konkuráló, zavaros törvényben szabályoztatná az NGM. Szerintük az adózók számára kedvezőnek minősített változások is inkább a hivatal érdekeit szolgáló egyszerűsítések. Közölték, valójában szép csöndben megszüntetnék a felszámolás alá került cégek kötelező adóellenőrzését. Megszűnik az adószám-felfüggesztés, így azokat egyből törlik majd. A fokozott adóhatósági felügyeletet a hivatal elszabotálta, ezzel meg is szűnik. A 200 százalékos bírság eltörlése csupán a beszedési arányt javítja majd. A tehetősebb adócsalóknak kedvez az a javaslat is, hogy az adóhiány határidőn belüli megfizetése mentesít a bírság alól.

A Mazars szakértői szerint a törvénytervezetek strukturális szinten is változásokat hoznak. A jogalkotó célja rövidebb, könnyebben érthető, az adóhatóság szolgáltató jellegét is hangsúlyozó anyag megalkotása. Az átláthatóságot elősegítendő kiemelt szempont volt, hogy az adózás rendjét leíró jogszabály kevesebb részletszabályt tartalmazzon. Jövőre sikerülhet a leválás a többi közigazgatási szabályról, azaz az adóigazgatás ebből a szempontból a saját lábára állhat. Valójában továbbra is két jogszabályt kell alkalmazni, azonban mindkettő kifejezetten az adójogviszonyokra koncentrál. Az általános eljárási szabályokat tartalmazó jogszabály mellett lesz egy adózói jogokról és kötelezettségekről szóló részletszabályzat is.

A Mazars közölte, az átláthatóság jegyében az alapelvek között új elemként jelenik meg a közérthetőség elve. Emiatt a korábbi törvényből számos olyan részletszabályt vettek ki, ami valójában nem általános adóeljárási rendelkezés, hanem például a személyi jövedelemadóhoz, a társasági, iparűzési vagy általános forgalmi adóhoz kapcsolódott. Ezek most majd a megfelelő anyagi jogi jogszabályban kaphatnak helyet. Emellett a kormány számos területen kap felhatalmazást, hogy rendeletben alkosson részletszabályokat. Tehát a két új törvény mellett számos törvénymódosításra és kormányrendeletre is számíthatunk az őszi ülésszakaszban, állítják a szakértők.

A cég szakértői úgy vélik, a tervezetek augusztusi véleményezésük után szeptemberben kerülnek a parlament elé, és várhatóan októberben fogadják majd el őket. A számos jogszabályi átalakítás miatt azonban késő őszre újabb, hasonlóan nagy adócsomaggal készül a jogalkotás. Emellett novemberben új adóvégrehajtási törvény is várható, tekintettel arra, hogy a végrehajtási szabályok is kikerülnek az adózás rendjéről szóló új törvényből.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.25.