Fűre lépni tilos a 15,6 milliárdért épített új szombathelyi stadionban

Úgy tűnik, sosem lesz vége a 15,6 milliárdért megépített vadonatúj szombathelyi stadion és sportkomplexum körüli problémáknak. A legújabb történet szerint a Haladás játékosai nem edzhetnek a Rohonci úti arénában, ugyanis a stadiont úgy építették meg, hogy lényegesen kevesebb napsugár éri, és ezért kímélni kell a gyepet.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Értik? Egy 15,6 milliárdos új stadionban kímélni kell a gyepet…

Most arról ne is beszéljünk, hogy a klub szakosztályai azért nem tudták használni a sportcsarnokot, mert túl drága bérleti díjat kértek tőlük. És hogy eljussunk a bohózat végéig, úgy találtak csak üzemeltetőt a sportlétesítményhez, hogy miután senki sem vállalta ezt a feladatot, hát, mától rálőcsölték azt a labdarúgócsapatot működtető kft.-re. Ugyanis az eddigi üzemeltető, a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Kft. előbb az év végéig, majd február 28-ig kapott erre megbízást. A második megbízást azért kapta meg a cég, mert a közbeszerzési pályázatok sorra eredménytelennek bizonyultak, miután az égvilágon senki sem jelentkezett. A helyi önkormányzatnak 8,6 millió forintjába került az első időszak. Miután az új közbeszerzések is eredménytelenek voltak, így még két hónapig a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Kft. feladata lett a működtetés. Azért volt szükség a gyors és valljuk meg kicsit nevetséges döntésre, mert ha nem lett volna üzemeltetője a stadionnak, a világ legnagyobb röhejére az új stadionnal rendelkező Haladás nem otthon fogadhatná szombaton a Vasas csapatát.

A városnak ez a megoldás is 115 millió forintjába kerül, hiszen az önkormányzat ezt az összeget fizeti ki a Haladás Labdarúgó Kft.-nek azért, hogy üzemeltesse a stadiont, míg a sportcsarnokot a Haladás VSE üzemelteti majd, amiért újabb 100 millió forintot fizet az önkormányzat, míg a létesítményekben felmerülő műszaki munkálatait külső cég végezheti majd, ki tudja, mennyiért. És ebből máris felmerül majd egy újabb probléma: azt tudjuk, hogy a kímélendő gyep karbantartása éves szinten 80 millió forintot emészt fel, ám az egyelőre nem ismert, ez vajon kinek a feladata lesz.

A Haladás ikonja, Halmosi Péter a klub honlapján kijelentette, legalább egy dolognak örülhetnek, hogy végre hazatérhetnek az építkezés miatti országjárásukból.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

– Sajnos a pályaviszonyok továbbra sem ideálisak, nem egyszerű, hogy egész héten műfüvön készülsz, szombaton pedig ilyen-olyan minőségű gyepen kell futballoznod. De a lényeg, hogy végre hazatértünk – fogalmazott a csapatkapitány.

A labdarúgó kft. ügyvezető igazgatója ugyanitt megpróbálta magyarázni a bizonyítványt.

– A stadion kialakítása miatt lényegesen kevesebbet süti a nap a gyepszőnyeget, mint korábban, ezért aztán kímélni kell… Egyébként hét közben a külföldi csapatok zöme sem a stadionban, hanem az edzőközpontban tréningezik – indokolt Tóth Miklós.

Azért vélhetően sokakat érdekel: vajon minek kellett 15,6 milliárd forintért új stadion, amelyet ráadásul a labdarúgó kft. üzemeltet, ha a csapat egyáltalán nem használhatja edzésre. Bezzeg a városvezetés bármikor használhatja a minden igényt kielégítő sky boxokat, ugyanis a Nyugat.hu kiderítette, minden meccsre a húsz szakmai jegy mellé 8 darab VIP-belépőt is kiharcoltak maguknak.