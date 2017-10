Gomba módra szaporodnak a nyugdíjas-szövetkezetek

– Az általunk létrehozott nyugdíjas-szövetkezet jelenleg két nagyobb, az egész ország területén működő munkaadóval is tárgyal, hogy milyen formában tudnának együttműködni – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a Nyugdíjasok Országos Szövetségének (NYOSZ) elnöke. Némethné Jankovics Györgyi arról is beszélt, hogy miután jelenleg is folynak a tárgyalások, a részletek egyelőre üzleti titoknak minősülnek, de annyit azért elmondott, hogy az egyik tárgyalópartner egy országos hálózatú kereskedelmi vállalkozás, a másik pedig egy szintén országos hatáskörű intézmény, ahol személyes jelenlétet is igénylő területi ügyfélkapcsolati munkáról van szó. Ha sikerrel végződnek a tárgyalások, mindkét fél jól jár: a vállalkozások megbízható és jól szervezett nyugdíjas-munkaerővel enyhíthetik munkaerőgondjaikat, az időskorúak pedig a NYOSZ nyugdíjas-szövetkezetén keresztül biztos és az igényeikhez passzoló munkát kaphatnak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Azt reméljük, hogy az ország egész területére kiterjedő munkavégzési lehetőség elősegíti majd nyugdíjas-szövetkezetünk taglétszámának gyarapodását – tette hozzá az elnök. Már csak azért is reménykednek a NYOSZ-nál a sikerben, mert a szövetség mögött – 35 tagszervezetben, 700 településen és 1500 nyugdíjasklubban – 130 ezer időskorú ember áll. De a NYOSZ tagszervezetei is elkezdték a szövetkezetek szervezését. – A legjobb tudomásom szerint Vas megyében már bejegyezték a Senior Masters Közérdekű Nyugdíjas-szövetkezetet, amely mögé odaállt a megyei közgyűlés. Így könnyen eljuthatott ajánlatuk a megyében működő olyan állami szervezetekhez, mint például a kórházak, tehát lassan már szerződéskötésre is sor kerülhet. Mostanra talán már Pécsett is beadta a cégbírósághoz az alapító okiratot a helyi NYOSZ-tagszervezet által létrehozott szövetkezet. De erősen gondolkodnak az alapításon az egri, a békéscsabai és a nyíregyházi tagszervezeteink is – mondta a NYOSZ-elnök.

Harminchat közérdekű nyugdíjas-szövetkezetet jegyeztek be szeptember végéig Fotó: Vajda János / MTI

Nem csak a legnagyobb nyugdíjas-szervezet érdeklődik az időskorúak új formájú foglalkoztatása iránt. Az Opten céginformációs társaság nyilvántartása szerint a múlt hónap végéig 36 közérdekű nyugdíjas-szövetkezetet jegyeztek be. Közülük 19-nek a fő tevékenysége a munkaerő-közvetítés. Vagyis ezek a társulások több szakterületre kívánnak nyugdíjas-munkaerőt irányítani, illetve közvetíteni. Akadnak azonban olyanok is, amelyek egy-egy speciális területen tevékenykednek. Így három szövetkezet csomagolást, ugyancsak három adminisztratív szolgáltatást, megint csak három egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatást végez. De akadnak még épülettakarítással, szakmai, tudományos, műszaki tevékenységgel, valamint építményüzemeltetéssel, felsőruházat-gyártással, fénymásolással, üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadással foglalkozó szövetkezetek is.

A földrajzi eloszlást tekintve nagy a főváros túlsúlya, hiszen tíz szövetkezet itt kínálja szolgáltatásait. A megyék közül Borsod-Abaúj-Zemplén, valamint Pest a listavezető négy-négy szövetkezettel, majd Veszprém következik három szervezettel, hat megyében viszont még egyetlen szövetkezet sem jött létre. Ez azonban minden bizonnyal változni fog, hiszen az Opten várakozásai szerint mind a nyugdíjas-szövetkezetek, mind az általuk foglalkoztatott nyugdíjasok száma emelkedni fog, miután az országban általános a munkaerőhiány, amelyen e foglalkoztatási forma is enyhíthet. A népszerűség oka egyébként az, hogy a nyugdíjas-szövetkezeten keresztül foglalkoztatott munkavállaló után sem egészségügyi hozzájárulást, sem szakképzési hozzájárulást nem kell fizetni, és a munkáltató mentesül a szociális hozzájárulási adó fizetése alól is.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.11.