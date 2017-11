Gőzerővel dolgoznak a marosvásárhelyi repülőtér újranyitásán

Négy éve rekordot döntöttek: 363 ezer utas használta a hivatalos nevén Erdély Nemzetközi Repülőtérnek hívott marosvásárhelyi légikikötőt, ám tavaly novemberben lezárták a kifutópályát, amikor kiderült, hogy a beton állapota nem teszi lehetővé az 5,7 tonnánál nehezebb gépek mozgását. Emiatt a Wizzair is kénytelen volt Kolozsvárra költöztetni az addig Marosvásárhelyen állomásoztatott repülőgépét. A Maros megyei tanács tulajdonában lévő légikikötőt 53 millió lejből (mintegy 3.5 milliárd forint) újítják fel október eleje óta: új betont és világítóberendezést kap a két kilométeres kifutópálya, de megújul a gurulóút és a forgalmi előtér is. Esővíz-csatornahálózat, valamint szennyvíztisztító rendszer épül, a munkálatok elvégzésére 98 nap áll a kivitelező cég rendelkezésére.

– Október hatodikán kezdődött a munka, most a felénél tartunk, az építő tudja tartani az ütemtervet. Szerencsénk van az időjárással: kicsit csapadékos volt ugyan, de egyelőre a hideg nem okozott gondot – mondta lapunknak Peti András igazgató, aki örül annak, hogy váratlan akadályok sem nehezítik a kivitelezők életét.

Románia hetedik legnagyobb repülőterén járunk – a bukaresti Otopeni a budapesti Liszt Ferenccel hasonló forgalmat bonyolit, a lista második helyén lévő kolozsvári Avram Iancu idén meghaladja a kétmilliós utasforgalmat. Temesvár, Jászvásár, Bákó és Nagyszeben következik a sorban, de a több mint egyéves leállás miatt megeshet, hogy Craiova is meg fogja előzni őket.

Mi is megnéztük a kifutópályán szorgoskodó munkásokat – ahol szükséges volt, ott feltörték a burkolatot, most épp az alapozás zajlik és utána jöhet a betonozás. Ez eléggé időjárásfüggő, akárcsak a kifutópálya speciális aszfaltrétegének a lefektetése, így abban reménykednek, hogy még nem köszönnek be a nagy hidegek. Ha a jó idő kitart, január közepére végeznek a munkákkal.

– Mivel a felújítás során megváltoznak a terepadottságok (tizennyolc centiméterrel megemelkedik a szintje a kifutópályának), a munkálat befejezése után elkezdődik egy újabb engedélyeztetési folyamat. Ez ideális esetben két hónap alatt befejeződhet – fejtette ki kérdésünkre ki az igazgató, aki szerint életbevágóan fontos, hogy minél előbb tudjanak egy garantált beüzemelési időpontot, ugyanis a légitársaságok szeretnek előre tervezni. A Wizzair minden esetre már június végétől árulja a jegyeket Marosvásárhelyi indulással.

Mivel a pénz csak a fentiekre volt elég, a reptér egyelőre nem kap modernebb berendezést, így a korábbi probléma marad: ködös időben a gépek nem tudnak leszállni. Ez azért kár, mert a romániai adatok alapján a marosvásárhelyi repülőtér a legkitettebb az időjárási körülményeknek. Az igazgató minden esetre bizakodó: több légitársasággal is tárgyalnak új járatok indulásáról, és abban bíznak, hogy az újraindulás utáni első teljes évben, vagyis 2019 meg tudják ismételni a 2014-es rekordév forgalmát.