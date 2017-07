Green Holidays: pénteken tüntetnek a károsultak

Tüntetést szerveznek elkeseredettségükben a hónap elején bedőlt Green Holidays kártalanításból kimaradt ügyfelei – írja a Hvg.hu.

A csődbement utazási iroda nevében helytálló Uniqua Biztosító ugyanis szerdán egyértelművé tette, hogy befizetett, de meghiúsult útjaik után csak azoknak jár kártérítés, akik a Green Holidays-el kötöttek utazási szerződést. Azonban több ezren különböző utazásközvetítőkön, legtöbben az indulhatunk.hu-nál fizették be az útjaikat.

A portál azt írja, az indulhatunk.hu internetes kínálatában szereplő komplett utazási csomagokat kettébontották: a szállást és az ellátást az indulhatunk.hu tulajdonosának Professional Outlet Kft.nevű cége, a repülőjegyet pedig a szintén a tulajdonában álló SzállásOutlet Kft. számlázta ki, és e két cégnek kellett külön-külön elutalni a részösszegeket. Az ügyfelek többségének fogalma sem volt róla, hogy a kettébontás miatt a szervező mentesítette magát a kötelező vagyoni biztosíték nyújtása alól, azt ugyanis csak a szállást és utazást is tartalmazó csomagok értékesítőinek kötelezettségeként írja elő a törvény. Így az indulhatunk.hu-nál akaratukon kívül Green utakra fizető ügyfelek mostanáig abban bízhattak – és erről tájékoztatták őket az indulhatunk.hu akkor még működő ügyfélszolgálatán is – hogy a cég és a Green Holidays belső szerződése alapján ők is beadhatják kárigényüket a Uniquához.

A Hvg.hu azt írja, a felháborodott károsultak pertársaságot szerveznek és az államot próbálják perbe vonni, amiért nem rögzítette megfelelően az utazási kártérítések szabályait. A keresetet viszont csak azután indíthatják el, hogy az Uniqua minden károsultat értesített, kap vagy nem kap, és ha igen, mennyi kártérítést, az pedig még több hét, vagy talán hónap, maga a per pedig legalább 1-2 év. Péntek reggel az indulhatunk.hu – feltehetően továbbra is bezárt – váci utcai irodája elé vonulnak, hogy felhívják a figyelmet a helyzetükre – teszi hozzá a portál.