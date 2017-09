Green Holidays-ügy: a végén még az államot kell perelni?

Mintegy kétszáz ügyfele lehet majd annak az ügyvédnek, aki jelenleg épp az Uniqa Biztosítóval egyeztet a Green Holidays Kft.-károsultak ügyében. Az utazási iroda július másodikán, vasárnap kora este jelentett fizetésképtelenséget. A társaság szervezésében aznap délelőtt még elindult egy magyar csoport Budapestről a törökországi Antalyába, de a lefoglalt szálláshelyükre már nem jutottak el. Volt olyan utas, aki napokig nem tudott hazautazni. Több százan károsultak az ügyben, van, aki a mai napig nem kapott semmilyen visszatérítést.

„Sok olyan pórul járt utas van, akinek ötvenszázalékos kártérítést fizetett a vagyoni biztosítékért felelős Uniqa, mások még csak ígéretet kaptak. Az adatok feldolgozása után a biztosító további kártalanítást is fizethet, de száz százalékban senkinek sem rendeződik majd a vesztesége” – mondta lapunknak Salamon András.

Az ügyvéd kiemelte, a harmadik csoportba tartozó utasok vannak a legnehezebb helyzetben. Ők az Indulhatunk.hu oldalon és rokoncégein, a Szállás Outleten és a Professional Outleten keresztül vásárolták meg az utazást és külön a szállást. A szakember kiemelte, be kell bizonyítaniuk, hogy a külön vásárolt utazási szolgáltatások egy csomagnak számítanak, a biztosító ugyanis csak csomag esetében fizet. Az ügyvéd kiemelte, az Uniqa eddig korrekten állt hozzá a problémához, egy éve van a károk rendezésére, de szerinte hamarabb szeretné megoldani a helyzetet.

Salamon András elmondta, a magyar utazás történetében ilyen jól szervezett és ekkora mértékű csalás még nem történt. Eddig minden iroda tartotta magát ahhoz, hogy az utazási csomag egységes, akkor is, ha külön számlán fizetik be egyes részeit. Az ügyben szerinte perek sokasága következik majd, ezek azonban nem a Green Holidays ellen zajlanak majd. A jogszabály szerint ugyanis a vagyoni biztosíték azt a célt szolgálja, hogy ha a fizetésképtelenné válik az utazási iroda, és a vevő emiatt nem tud utazni, akkor a befizetett pénzét a biztosítótól kapja vissza.

Az ügyvéd közölte, hosszú lefolyású, komplikált az ügy, minden információ fontos, nemcsak az Uniqa döntése és annak indoklása. Meg kell várni az időközben elindult hatósági vizsgálatok lezárását. Csalás miatt vizsgálódik a rendőrség, több utas panaszt tett a Gazdasági Versenyhivatalnál, fogyasztóvédelmi ügy is zajlik. Ha mindegyik lezárul, akkor derülhet majd ki, hogy valójában mindenki Green Holidays-csomagot vásárolt. Ezután világossá válhat, hogy ki kit perel majd – mondta Salamon András.

Így lehetséges, hogy a magyar államot kell perelni, mert nem hozott megfelelő törvényt a hasonló helyzetek rendezésére. Előfordulhat, vagy a kormányhivatal ellen zajlanak majd perek, mert nem tett eleget az ellenőrzési kötelezettségének, pedig már tavaly is több panasz is érkezett hozzá a Green Holidays miatt. Lehetséges, hogy az Uniqa lesz az alperes, mert nem tesz majd eleget a kártérítési kötelezettségének. „Az eddigi tapasztalataim alapján a legtöbben szeretnék végigvinni az ügyet, jellemzően ugyanis nem a felső tízezerből kerültek ki a károsultak, nekik a 80-100 ezer forint is rendkívül sokat számít” – fogalmazott az ügyvéd.

Megkeresésünkre a biztosító azt közölte, a kiutazott utasok kárigényeinek rendezése folyamatban van. Hozzátették, 180 kártérítési igénnyel összefüggésben valamivel több mint 51 millió forintot fizettek ki. Megírták, a kint rekedt utasok szükséghelyzettel összefüggésben felmerült igényeit teljes összegben fizették ki. A le nem töltött napokra a részvételi díj arányos részét, a meghatározott 50 százalékos előleg mértékének megfelelően vették figyelembe.