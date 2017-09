Ha a Tescóban tervezett vásárolni, sietnie kell: indul a sztrájk

Péntek délután, azaz ma 16 órától 24 óráig, illetve szombat délelőtt, azaz holnap tíz órától szintén éjfélig szólítják sztrájkba a Tesco-alkalmazottakat – jelentette be Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) elnöke. Az érdekképviseleti vezető nem mondott pontos számot arról, hányan tagadhatják majd meg a munkát, de az összes dolgozót arra kérik, hogy csatlakozzon a munkabeszüntetéshez.

Mint arról korábban már beszámoltunk, a kifejezetten a Tesco dolgozóit képviselő KDFSZ 25 százalékos béremelést követel, ami 14 milliárd forintnyi ráfordítást jelentene a cégnek. A szakszervezet célja, hogy az áruházláncnál a legalacsonyabb béren foglalkoztatott munkavállaló fizetése is közelítse meg a bruttó 200 ezer forintot. Azt is elvárják, hogy a munkavállalói létszámot 15 százalékkal emelje a cég. A szakszervezet követeli továbbá, hogy a külső munkaerő – az alvállalkozók által foglalkoztatottak – létszáma a teljes munkavállalói körhöz viszonyítva ne haladhassa meg a 15 százalékot. A szakszervezet szükségesnek tartja azt is, hogy a vállalat a költségvetéséből a munkaeszközökre fordítható összeget a jelenlegi 13 százalékról emelje 30 százalékra. Az előírások szerint a munka beszüntetését az adott napon előzetesen minden résztvevőnek jeleznie kell a főnökeinek.