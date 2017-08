Hajlandó bért emelni a Tesco, de ez nem biztos, hogy elég lesz

Még mindig nem lehet tudni, hogy sztrájkolnak-e a dolgozók a Tescóban, hiába sikerült végre mindkét érdekeiket képviselő szakszervezetnek tárgyalóasztalhoz ülnie a céggel. Pénteken először a nagyobbik érdekvédő csoporttal, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetével (KASZ) tárgyalt a Tesco, majd a kifejezetten a cég dolgozóit képviselő, kisebb egyesülettel, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetével (KDFSZ) egyeztettek. Úgy tűnik, egész más eredménnyel.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Azt kértük, hogy emeljenek béreket és növeljenek létszámot. A Tesco ajánlatában az szerepel, hogy szeptember 1-jétől emeli a béreket, szinte majdnem minden dolgozóét – nyilatkozta lapunknak a KASZ elnöke. Sáling József tájékoztatott arról, hogy az áruházláncnál általános bérrendezést terveznek, el is hangzottak összegek, de hogy pontosan ki mennyit kap, még nem lehet tudni. – Még nem kaptuk meg a pontos számokat, de hétvégén tájékoztatnak róluk, így hétfőn tudjuk megmondani, hogy a szakszervezet számára elfogadható-e az ajánlat. Ha minden igaz, ez átlagosan 11–17 ezer forintos emelést jelent majd fejenként, ez már elfogadható számnak tűnik. A korábbi egy-kétezer forintos ajánlathoz képest mindenképpen – jelentette ki. A szakszervezeti vezető azt is kifejtette, hogy a cég eddigi, elzárkózó taktikájához képest ez mindenképpen előrelépés, hiszen mostanáig a vezetők nem is voltak hajlandók tárgyalóasztalhoz ülni a szakszervezetekkel. Mint mondta, hétfőn egyeztetnek a dolgozókkal, és ha ők elfogadják az ajánlatot, részükről minden valószínűség szerint elmarad a lapunkban is beharangozott sztrájk.

Az elnök ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a bértárgyalások ezután is folytatódnak majd, hiszen január 1-jétől tovább emelkedik a szakmunkás-minimálbér. Megjegyezte, a létszámemelésről egyelőre nem született megállapodás, erről még egyeztetniük kell. A legkisebb bért egyébként az áruházban januártól az idei évnek megfelelő bérminimumra emelték bruttó 161 ezer forintra, majd a második félévtől 165 ezer forintra, ez növekedhet még a továbbiakban.

A héten sztrájkbizottságot is alapító KDFSZ elnöke a tárgyalás után másként látta a helyzetet, szerinte nem közeledtek az álláspontok. Bubenkó Csaba hozzátette, a sztrájkfenyegetettség továbbra is fennáll, mert nem született megegyezés. Mint mondta, meghallgatták a Tesco ajánlatát, de erről részleteket nem árult el. Feltételeiket azonban igen: amennyiben jövő hét csütörtökig nem kapnak megfelelő ajánlatot, akkor bejelentik a sztrájkot, de már addig is elképzelhető egy-két órás figyelmeztető akció.

A Tesco korábban azzal hárította el a magasabb bérre vágyó alkalmazottak kérését, hogy az elmúlt 2 évben már 8,7 milliárd forintot költött bérfejlesztésre. Hangsúlyozták, szeptember elsejétől a teljes munkaidős dolgozók közül senki sem keres bruttó 176 ezer forintnál kevesebbet, a legtöbb munkatárs fizetése így az idén átlagosan 18,9 százalékkal nőtt, reflektálva a magyar bérinflációra is.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.19.