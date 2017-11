Hatalmas pénzek mennek el kommunikációra

A napokban tette közzé a Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda a szeptember végéig kötött, ötmillió forint fölötti szerződéseit. Ám trükkösen nem az összeset tették fel a Kormány.hu-ra, csak egy részüket. A kommunikációs célból kötött megállapodásokat például hiába keressük a weboldalon. Ennek az az oka, hogy bár a tárca alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal (Nkoh) hirdetett meg tavaly egy 25 milliárd forintos keretszerződést kommunikációs tevékenységre, de nem az Nkoh kötötte meg ez alapján a megbízások többségét. A kontraktusokat a hivatal felhatalmazásából más minisztériumok és állami intézmények írták alá, így ezek nem is szerepelnek az Nkoh adatközlésében.

Aki mégis kíváncsi a dokumentumokra, a közbeszerzései adatbázisban találhatja meg őket. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója szerint ez a megoldás nem törvénytelen, hiszen aki akarja, megtalálja kereshető formában az információt, csak nem a kormány hivatalos oldalán.

Lapunk korábbi számításai szerint a tavaly kiírt, 25 milliárd forintos keretközbeszerzésre hivatkozva aláírt megállapodások értéke ma már másfélszeresen meghaladja a tervezettet; akkor 38 milliárd értékben kötött szerződéseket a kommunikációs hivatal. Újabb összegzésünk szerint már 42,6 milliárd forintos összegben. A közbeszerzési adatbázisba feltöltött megállapodások alapján úgy látszik, a kommunikációra szánt költségek még ebben az évben átléphetik akár az 50 milliárd forintot is.

A pénzszórás haszonélvezői rendre olyan társaságok, amelyek sikerrel szerepeltek már korábban is hasonló tendereken. Most azért juthatnak még a tervezettnél is több pénzhez, mert a Kuna Tibor, Balásy Gyula, valamint Csetényi Csaba érdekeltségeivel kötött tavalyi keretmegállapodás tartalmaz egy opciót. Eszerint a 25 milliárd forintos közbeszerzési keret „legfeljebb két alkalommal visszatölthető”, magyarán több pénzt is el lehet költeni kommunikációs célra, mint amiről eredetileg határoztak. A többletköltésről az Nkoh maga határozhat, ennek csupán az a feltétele, hogy időben figyelmeztesse az érintett cégeket.

Lapunk összesítése alapján ebben az évben 74 szerződést kötött eddig a kommunikációs hivatal, ebből 34 megállapodást Balásy Gyula érdekeltségeivel, összesen 28 milliárd forint értékben. Világosan látszik, hogy ő lett a kormány kedvenc kommunikátora, ugyanis a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter barátjának tartott Kuna Tibor cégei majdnem ugyanannyi megbízást kaptak idén, összesen 31 kontraktust kötöttek, de ez lényegesen kisebb összegben történt, „csak” 11,5 milliárd forintnyi megbízáshoz jutottak így a sajtóban kormányközelinek tartott társaságok.

Nem derül ki a feltöltött szerződésekből, hogy a megemelt keretből mennyi pénzt költött el ténylegesen az Nkoh a vele szerződésben álló minisztériumokon és állami intézményeken keresztül, mert a közbeszerzési adatbázis teljesítésigazolásokat nem tartalmaz – igaz, ez nem is kötelező. Az viszont világosan kiderül, hogy a szerződésben meghatározott összeg kimerülése esetén, egyoldalú nyilatkozat nyomán, az eredeti keretösszeg akár 80 százalékával is megemelhető a teljesítési díj. Ezért még nem tudni, hogy év végére pontosan mennyi pénzt fog költeni a kommunikációs hivatal.

2017.11.16.