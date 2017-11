Hazánk is megszavazta, öt évig használatban marad a legnépszerűbb és leggyűlöltebb méreg

Megszavazta hétdő délután az Európai Unió illetékes fellebviteli bizottsága a glifozáttartalmú gyomirtó szer engedélyének további öt évvel való meghosszabbítását – közölte a Magyar Nemzettel az Európai Bizottság egyik szóvivője.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Aikaterini Apostola lapunknak elmondta: a 28 tagállamból 18 szavazott mellette, 9 ellene és egy tartózkodott a testületben. Hozzátette azt is, hogy az uniós jogszabályok szerint, ha a fellebviteli testület pozitív véleményt fogad el egy-egy vitatott kérdésben, akkor az Európai Bizottságnak el kell fogadni a döntést. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unióban újabb öt évig használható a glifozáttartalmú gyomirtó szerek.

Az ügy előzménye, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) rákellenes ügynöksége legfrissebb tanulmányában a glifozátot a potenciálisan rákkeltő hatóanyagok közé sorolta, emiatt a környezetvédők és több uniós ország is a szer betiltását sürgetik. A szer világszerte az egyik leggyakrabban használt gyomirtó szer. A WHO szerint a kismamák szervezetében is kimutatható glifozát a méhlepény- és embrionális sejtekben programozott és nem programozott sejthalált válthat ki.

Egy hazánkat is érintő átfogó tanulmány szerint az európai talajok 45 százaléka szennyezett a glifozáttal vagy bomlástermékével, ami a kutatók szerint kockázatot jelenthet az emberi egészségre és a környezetre. A vizsgálat szerint a magyar talajok is szennyezettek. A világszervezet kutatásának eredménye leginkább az amerikai multinacionális cég, a Monsanto Roundup néven forgalmazott gyomirtó termékét érinti, hiszen ez a világ legelterjedtebb glifozáttartalmú gyomirtó szere.

Ahogy lapunk korábban beszámolt róla, három héttel ezelőtt nem kapta meg a szükséges, minősített többséget az Európai Tanács munkacsoportjában a glifozáttartalmú gyomirtó szer engedélyének tíz évvel való meghosszabbítása. Brüsszelben 14 uniós tagország szavazata mellett, kilenc ellenében és öt tartózkodással halasztották el a döntést arról, hogy a növényvédő szer meddig maradhat kereskedelmi forgalomban az Európai Unió országaiban.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Érdekesség, hogy Magyarország az engedély meghosszabbítása mellett szavazott. A szer forgalmazási engedélye idén decemberben járt volna le, és ezért kellet az EU-nak döntenie, hogy meghosszabbítja, és ha igen hány évvel a glifozáttartalmú gyomirtó szer engedélyét.

Első körben a brüsszeli szavazás, szokatlanul hosszú, tíz éves engedélymeghosszabbításról szólt, holott az általános eljárás szerint öt évente kell az engedélyt meghosszabbítani. A hétfői voks végül ötéves időtartamra adta meg az engedélyt. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy a szer ellenzői vesztettek volna.

Franciaország korábban jelezte, hogy a párizsi kormány három éves engedélyhosszabbítást tartana célszerűnek, ugyanis ennyi idő kellene a gazdáknak ahhoz, hogy megtalálják a megfelelő helyettesítési szert, amivel kiváltható a Monsanto glifozátot tartalmazó terméke. Nagy kérdés, hogy a glifozát ellen leghangosabban tiltakozó franciák, mit lépnek a következő években, elkezdik a szer kiváltását a mezőgazdaságban, vagy elfogadják a multinacionális cég győzelmét.