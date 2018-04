Heteket kell várni a gumicserére

Ezen a héten kíméletlenül ránk rontott a tavasz. Autósok százezreinek ez azt is jelenti, hogy eljött az ideje lecserélni a téli gumit a nyárira. A 2013-as márciusi hatalmas havazás óta – amikor megbénult a fél ország – minden tavasszal lényegesen óvatosabbak az autósok, és hetekkel későbbre időzítik az időszakos kerékcserét. A hideg, szeszélyes márciusi időjárás miatt az idén is kivártak az emberek a téli gumik lecserélésével. Ha hihetünk az előrejelzéseknek, idén a gumicsere tavaszi csúcsidőszaka április közepén várható, de már most megnyúltak a várakozási idők a szervizek előtt. A szakemberek szerint érdemes előre időpontot foglalni.

Tiszay Árpád, az Abroncs Kereskedőház kereskedelmi vezetője úgy látja, a szeszélyes időjárás az ország szinte egész területén megfontoltságra késztette az autósokat, így várhatóan húsvét után egyszerre kezdődik a szezon a keleti és a nyugati országrészekben is. A csúcsidőszak április közepére várható, és május első heteire enyhül a szervizekre helyeződő nyomás. Annak, aki még a múlt héten bejelentkezett, szerencséje volt, de a többség a következő két-három hétben hosszú sorokra számíthat a gumisoknál. A helyzetet súlyosbítja, hogy az abroncsszektorban is tapasztalható a mind nagyobb szakemberhiány. Emiatt előfordulhat, hogy akár egy-kéthetes várakozással is számolniuk kell az ügyfeleknek az időpontfoglalás után. A mesterhiány másik hozadéka, hogy sok szerviz kénytelen volt megemelni a szolgáltatás árát.

Az elmúlt években már jelentős javulás érzékelhető a szezonális kerékcserék területén – mondta Tiszay Árpád. Míg a pénzügyi válság idején az autósok egy része különféle okokból nyáron is téli gumikon közlekedett, ma már szerencsére ez egyre kevésbé jellemző. A nyári abroncs más összetételű kompozit anyagból áll, mint a téli, keményebb, hiszen arra tervezték, hogy az ötven-hatvan fokosra hevült aszfalton se kenődjön. A nyári melegben hamarabb elkopik a téli szett, és akkor hamar megint abroncsokat kell venni. Tehát nem éri meg ezen spórolni, mert sokkal rosszabbul járhatunk.

Ami a legfontosabb, hogy egy jó minőségű nyári abronccsal felszerelt autó fékútja közel harmadával is rövidebb lehet, mintha téli gumi feszülne a felniken. A korszerű nyári kerekeket úgy tervezik, hogy vízelvezetés szempontjából is kiemelkedők legyenek. Egy jókora tavaszi, nyári esőzés során könnyen előfordulhat, hogy a lejtők alján összegyűlik a víz, és ilyenkor megnő az aquaplaning, azaz a vízen csúszás veszélye. Az abroncs nem képes a közte és az útburkolat közti vizet kiszorítani, a kerekek úgy kezdenek csúszni, mintha jégen lennénk. Ezt megelőzni vagy mérsékelni a sebesség csökkentésével és megfelelő állapotú abronccsal tudjuk: egy elkopott guminak jóval kisebb az árokmélysége, ezáltal kevesebb vizet képes kiszorítani.

Érdemes ilyenkor megvizsgáltatni a kerekünket, meddig járhatunk még vele. Ezt tulajdonképpen mindenhol megejthetjük, ahol lecseréltetjük a kerekeket. Egy új, személyautóra tervezett abroncs esetében a profilmélység 6–12 milliméter között van, az előírások szerint legfeljebb 1,6 milliméter mélységig lehet használni, ám ez már rendkívül balesetveszélyes. Ugyanakkor általában a nyolc–tíz évesnél idősebb abroncsokat a profilmélységtől függetlenül cserélni kell, mert elöregednek, s már nem megfelelő a minőségük.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.04.05.