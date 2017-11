Hétemeletes modern irodaházat épít az OTP

A Portfólió által készített Csányi Sándor-interjúból derült ki, hogy nemcsak a Mol és a Telekom, de az OTP is nagyszabású ingatlanberuházásban gondolkodik. A bankvezér azzal magyarázta a vállalkozást, hogy a most 27 különböző helyszínen működő irodákat egy épületbe szeretnék összefogni. A jelenleg tervezési szakaszban lévő beruházás egy hétemeletes irodaházról szól, mely a XIII. kerületi Madarász utcában épül majd fel, a tervek szerint három éven belül. Csányi Sándor az épületről azt is elmondta, hogy noha nem lesz nagyzoló kinézetű, de modern felfogásban készül.