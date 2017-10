Hétszázezer telefonszámot függesztettek fel

Eddig zökkenőmentesen zajlik a roamingdíj eltörlése utáni időszak, de az első gondok hamarosan megjelenhetnek – jelentette be Karl Károly, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) hírközlés-felügyeleti főosztályvezetője a hatóság csütörtöki sajtóreggelijén. A roamingdíjakat június 15-e óta nem kell fizetni az EU-ban (plusz Andorra, Izland, Liechtenstein és Norvégia), a méltányos használati feltételek áthágása esetén azonban igen.

Csak az időszakos unión belüli használatra vonatkozik a rendelkezés, a szolgáltató figyeli a felhasználó adathasználatát, ha túlzó mértékben használja külföldön, többletdíjat is felszámolhat, ami a korábbi roamingdíjjal nagyjából megegyező összeg. Most október közepén jár le az első négy hónapos megfigyelési időszak, ezt felszólítás követheti, majd ha a felhasználó nem változtat a szokásain, a felszólítás napjától felszámolhatja a többletdíjat.

A nagyobb adatcsomagokhoz (például korlátlan mobilnetnél) az eredeti csomagnál kisebb roamingkeretet határoznak meg a szolgáltatók, ezt is át lehet lépni, ami plusz díjakkal járhat. Alternatív roamingcsomagok is léteznek, ezeknek is más díjai vannak. Egyelőre nem nagyon vannak panaszok, ami érkezett, az mind a felsorolt kivételekkel kapcsolatban érkeztek. Ugyanakkor arra számítanak, hogy a négyhónapos adatforgalom-megfigyelési időszak lejártával nagyobb számban érkeznek majd panaszok az NMHH-hoz.

Gyors internet

Karas Monika, az NMHH elnöke arról beszélt, Norvégia és Hollandia után Magyarországon a harmadik leggyorsabb a mobilnet Európában, az ország 4G-s lefedettsége pedig már 83,6 százalékos. Mint mondta, a magyar vezetékes internet a 11. leggyorsabb Európában. Elárulta azt is, úgy fest, megvalósítható az a terv, hogy 2018 végére minden magyar háztartásba nagy sebességű internet jusson el.

Nagy veszélynek vannak kitéve a mobilozók

Ma a negyven évnél fiatalabb mobilelőfizetők 80 százaléka okostelefont használ – mondta Karl Károly. Sokan vannak tehát kitéve nagy veszélynek, hiszen sok nyereményjátékokról, ál-vírusirtókról szóló hirdetés pattan fel okostelefonos netezés közben. Ezek formálisan teljesítik a fogyasztóvédelmi szabályokat, de valójában előfizetéses tartalomszolgáltatások, nem vírusirtók vagy nyereményjátékok, ráadásul emelt díjas áron. Sokféle módszer van, csalásnak számítanak az efféle lehúzások. „Legyünk felnőttek, gondoljuk át, miért akarna valaki ránk erőltetni egy vadonatúj iPhone 7-est” – mondta Karl Károly.

Az NMHH intézkedett az ügyben, három problémás emelt díjas számot felfüggesztettek, ezeken 11 tartalomszolgáltatás működött egyébként. Tájékoztató kampányt is indítottak, ebből öt pontban lehet megtudni, hogyan lehet elkerülni az efféle átveréseket, illetve négy pontban azt is, hogy mit lehet tenni, ha baj van. Kérdésre válaszolva Karl Károly elárulta, milliárdos piacot jelentenek az emelt díjas telefonszámok, annak ellenére, hogy elavult fizetési eszközről van szó.

A végső határidő

Karl Károly lapunk kérdésére elárulta, a nyári kötelező feltöltőkártyás adategyeztetés során négymillió előfizetésből hétszázezer nem esett át ezen, így ezeket felfüggesztették. A szolgáltatók azonban az NMHH által szabott határidőn túl egy végső határidőt is adott, így előfordulhat, hogy a hétszázezres szám csökken majd.

Mindezek előzménye, hogy tavaly novemberben kiderült, egy hajléktalan nevére terroristák kétszázezer feltöltőkártyát vásároltak Magyarországon – az ügyről akkor itt írtunk bővebben. Ennek megfelelően egyéni ügyfeleknek maximum tíz, üzleti ügyfeleknek maximum ötven feltöltőkártyája lehet a jövőben.