Hiába a nyomott ár, idén nem tüntetnek a dinnyetermelők

– A napokban 32 forintos kilogrammonkénti felvásárlási árak fogadtak bennünket az átvevőtelepeken, holott az önköltségünk 30 forint. A gyümölcs nemrég érett be, a dömping pedig csak most kezdődött – mondta lapunknak Vágási Róbert magyarbánhegyesi dinnyetermelő. Június utolsó hetében az általában 80 forintról induló felvásárlási ár idén eleve 60-ról startolt, majd fokozatosan csökkent 30 forint közelébe. A termelők szerint ezért egyértelműen az áruházláncok okolhatók. Mint megírtuk, a Tesco a múlt héten 99 forintra „akciózta le” a dinnyét.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) pénteken fel is szólította a Tesco-Global Áruházak Zrt.-t, hogy azonnal vonja vissza a magyar termelőket megalázó és etikátlan akcióját, amelyben kilónként 99 forintért árusítják a görögdinnyét, miközben néhány napja még 249 forintért kínálták. A NAK hatósági vizsgálatot is kezdeményezett. A kamara beszállítókkal szembeni tisztességtelen forgalmazói magatartás, diszkriminatív árképzés, erőfölénnyel való visszaélés miatt kezdeményezte az ellenőrzést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál.

Azt is vizsgálják, hogy az áruházlánc piaci magatartása mennyiben ellentétes a kamara üzleti etikai szabályzatában foglaltakkal. A Tesco egyébként július 6–9. közötti napokra hirdette meg 99 forintos akcióját. A cég szerint a hatályos versenyjogi jogszabályi környezet nem teszi lehetővé, hogy az áruházlánc bármilyen külső nyomásra változtasson árain, mert az felveti a fogyasztói árakban való megállapodás gyanúját. Ennek ellenére azóta már visszaállították az árat 129 forintra, legalábbis ideiglenesen.

A Blokk.com elemzőportál szerint más üzletláncok a hét második felétől jelennek meg akciós áraikkal, a görögdinnyét 100 forint alatt fogják kínálni. A legnagyobb akciót a Penny hajtja végre, a 149 forintos árat 89-re nyomja le, pontosan egy héttel a szezon indulása után. Az Aldi 95 forintért adja majd a gyümölcs kilóját, a Lidl pedig 99 forintos árat irányzott elő a hét második felére. Az Auchan és a Tesco még nem jelentkezett újabb árakkal, de a Blokk.com szerint valószínűleg nagyon nem fognak lemaradni.

Múlt héten nemcsak az agrárkamara, hanem a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete is élesen kritizálta a Tescót, az elnök, Kovács Zoltán a tavalyihoz hasonló demonstrációval fenyegetőzött. Akkor az áruház parkolójában borogatták le a gyümölcsöt a termelők; tavalyelőtt is felfordulás volt a láncok árpolitikája miatt. Az elnök lapunknak tegnap már békülékenyebb hangot ütött meg: egyelőre biztosan nem tüntetnek. A Tescónál, úgy tűnik, elérték céljukat, a többiekkel nem kívánnak foglalkozni. Kovács a 32 forintos felvásárlási árat méltánytalannak nevezte, de mint mondta, most a külföldi eladásra koncentrálnak, ami szintén rendkívül nehéz feladat. A környéken ugyanis a kifutó árukészletek miatt szintén lejjebb mentek az árak.

Magyar Nemzet hírlevél A Magyar Nemzet Online legfontosabb hírei, legizgalmasabb cikkei naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.12.