Hiába a pénzeső, sorsára hagyják a taórendszer trójai falovát?

Akár az enyészeté is lehet a stadionfejlesztési program egyik első projektjébe még 2012-ben bekerülő szigetszentmiklósi aréna, amelyet mintegy 3,5 milliárd forintból építettek volna fel, és nemcsak modern formavilágú, hanem környezettudatos is lett volna. Lehangoló látvány fogadott minket, amikor a Budapesthez közeli városban jártunk: kiderült, hogy a kivitelező épp a múlt héten vitte el utolsó daruját a területről. A műfüves pálya és a parkoló elkészült, ám a többi munkát félbehagyták, vagy el sem kezdték. Még láthatók az ingatlan területén az otthagyott építési anyagok, ugyanakkor a bámészkodókat biztonsági őr szólítja fel a távozásra. Megkerestük a Magyar Labdarúgó Szövetséget (MLSZ) is az üggyel kapcsolatban, ám lapzártánkig nem érkezett meg a válasz.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A 2016 óta folyó építkezés immár harmadszor állt le, jelenleg azt sem tudni, folytatódik-e valaha a beruházás. Mindenesetre a Szigetszentmiklósi TK felnőttcsapatát üzemeltető kft. ügyvezetőjét, Potoczki Tamást sikerült utolérnünk, ám ő külföldi szabadságára hivatkozva jövő hétre ígért választ kérdéseinkre. Így mi is csak egy korábbi közleményüket idézhetjük, miszerint a tulajdonosok úgy döntöttek: mivel a Regionális Utánpótláscentrum építése jelentős anyagi áldozatokat követel a klubtól, minden erőforrásukat a beruházásra fordítják, ezzel egyidejűleg átmenetileg megszüntetik az első csapat anyagi támogatását. Így már a megyei szintű indulást sem tudják finanszírozni – ami éves szinten is több tíz millió forint –, holott a csapat a régi pályáján, a Sport utcában például játszhatott volna.

Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Az ügyvezető a Borsnak nemrég kijelentette, a többmilliárdos beruházás sokkal fontosabb, mint a felnőttsport támogatása, és ha a létesítmény építése befejeződik, esetleg visszatérnek majd rá, hogy ismét indítsanak felnőttcsapatot.

Egyébként nem csoda, hogy ide jutott a korábban a másodosztály első feléhez tartozó egyesület. Még 2011-ben a korábbi szövetségi kapitány, a klub akkori szakmai igazgatója, Várhidi Péter jelentette be, hogy megpályázták a taótámogatásból építendő, háromezres befogadóképességű új stadion építését, melynek költségét akkor 3,5 milliárd forintra becsülte. Igaz, a beruházás kezdete alaposan elhúzódott, ám tavalyelőtt 674 millió, míg tavaly 717 millió forint támogatást hagyott jóvá az MLSZ a Szigetszentmiklósi TK sportfejlesztési programjára.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Csakhogy valami nagyon nem működött jól a klubnál, ugyanis már 2016-ban is megakadt az építkezés az első szakasz befejezése után – jelentős tartozást halmozott föl a klubvezetés az építést végző céggel szemben –, majd új kivitelezővel folytatódtak a munkálatok, miután az Emberi Erőforrások Minisztériuma újabb 361 millió forintos állami támogatást adott a beruházáshoz. 2017. június 23-án újfent megismétlődött, ami majdnem egy esztendővel ezelőtt: a kivitelező összepakolt, és elhagyta a létesítményt. És ahogy most állnak a dolgok, vélhetően az elmúlt hetekben megint ugyanez történt, így kijelenthető: az a klub, amely eddig az egyik legtöbb taótámogatást – megközelítőleg 2,5 milliárd forint – kapta, az utánpótlásra és annak költségeire hivatkozva már a megyei bajnokságban sem indul, és igencsak meglepő volna, ha a stadion valaha elkészülne.

Korábban is jelen voltak a klub életében az anyagi gondok, ugyanis például csak akkor egyenlítették ki a Zoran Kunticcsal – aki a 2012–13-as évadban volt a Szigetszentmiklósi TK trénere – szembeni tartozásukat, amikor már az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) is foglalkozott az üggyel. Ugyanakkor a mostani döntés, miszerint a megyei bajnokságtól is visszalép a csapat, szintén sok gondot okozhat, hiszen az elküldött játékosok szerint több mint háromhavi illetményükkel tartozik a klub. Fentiek ismeretében talán nem is olyan meglepő, hogy a helyi illetőségű Buckai Szövetség Egyesület kezdeményezte az illetékes hivataloknál, hogy vegyék el a klubtól a Szigetszentmiklós név használatának lehetőségét, illetve a továbbiakban semmilyen támogatást ne adjanak nekik, egészen addig, amíg mindazok, akik ilyen helyzetbe hozták az egyesületet, nem távoznak a vezetésből.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.16.