Hiába az ellenőrzés, nem szűnnek a ferihegyi fosztogatások

Minden jel szerint sem az internetes közvélemény felháborodása, sem a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) soron kívüli ellenőrzése nem vezetett eddig eredményre a repülőtéri poggyászkifosztások terén. – Mire megérkeztem Dohába, a táskám nyitva volt. Szétszabdalták, és kiloptak belőle pár dolgomat. És vajon honnan indultam? Budapestről – írta ki Facebook-oldalára tegnap Babos Tímea. A teniszező által posztolt eset megerősíti lapunk azon repülőtéri berkekből származó értesülését, hogy vannak járatok, melyeket különösen kedvelnek a tolvajok. Az egyik ilyen minden valószínűség szerint a Qatar légitársaság Budapest–Doha járata: a múlt hét végén, azaz Babos esete előtt már napvilágot látott a 444.hu-n olyan utasbeszámoló, amely szerint a Budapestre érkezés után 40 percet kellett várni a csomagokra, melyek között volt olyan, amelyet felnyitva, átkutatva vehetett át az utas. De pontosan ugyanezt tapasztalta nemrég lapunk munkatársa is, szintén a Qatar járatán.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Repülőtéri forrásaink szerint a csomagkifosztások közkedvelt célpontjai még a Budapest és valamelyik nyugat-európai nagyváros között közlekedő járatok. Ezt szintén alátámasztják a közelmúltban napvilágot látott esetek: alig egy hete a Ryanair Dublin–Budapest járatának utasai számoltak be arról, hogy meglopták őket, néhány hónappal ezelőtt pedig a Flybe Budapest–London járatának utasai jelezték, hogy bőröndjeiket feltúrták, ruháikat összevérezték.

Informátoraink szerint a csomagokat mindig a csomagrakodó munkások fosztják ki, mégpedig jól szervezetten. A piszkos munka már a repülőtér épületében, a csomagok szortírozásakor megkezdődik, ám a nagyja vélhetően a repülőgépek csomagterében, rejtve zajlik, ahol négyen pakolnak – egyikük a gép mellett, hárman a gép hasában. A napvilágra került esetek alapján pedig az is látszik, amely földi kiszolgálást végző cégek munkásai lehetnek a leginkább érintettek, magyarán mely társaságok a leggyengébbek a vagyonbiztonság garantálásában: a Ryanairt és a Qatart egyaránt a török Celebi szolgálja ki, mely a ferihegyi földi kiszolgálási piacon a legnagyobb. A Flybe budapesti partnere a brit hátterű Menzies. Visszaélések azonban nem zárhatók ki az állami Malév Ground Handling (MGH) és a magyar hátterű Budport esetében sem, ezért mind a négy céghez eljuttattuk a botrány kirobbanása miatt is indokolt kérdéseinket.

A Celebi szerint számos biztonsági intézkedést vezettek be az elmúlt években, ám ezeket nem részletezték. A jelent illetően közölték, vizsgálják az utaspanaszokat, de további információval nem szolgálhatnak. A Budport azt írta, sem a munkásai, sem alvállalkozóik nem érintettek a poggyászok kifosztásában, működésük elmúlt öt évében egyetlen esetben sem vetődött fel gyanú a társaság alkalmazottaival szemben. Ezt azzal érik el, hogy saját emberekkel felügyelik a rakodási folyamatokat és az alvállalkozók munkáját. A Menzies csak az NFM hatósági ellenőrzése után kíván kommunikálni, az MGH pedig nem reagált megkeresésünkre. Nevük elhallgatását kérő repülőtéri dolgozók arról is beszámoltak: a lopásokban mindenki benne van, beleértve a fedélzeti ellátmányt (catering) biztosító dolgozókat, de még a fegyveres biztonsági szolgálat embereit is. Utóbbiak dolga, hogy a gépen felejtett holmit tüntetik el. – Aki nem vesz részt, megfélemlítik vagy feljelentik lopásért – tette hozzá egyik informátorunk. Lapunk három napja elküldte kérdéseit a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság kommunikációjáért felelős Országos Rendőr-főkapitányságnak is, ám válasz nem érkezett.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.10.