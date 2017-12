Hiába méregdrágák, töretlenül népszerűek a lakóparkok

Bár az átlagosnál drágábbak, mégis töretlen a lakóparki lakások népszerűsége. Ez egyebek mellett annak köszönhető, hogy manapság általában már csak megbízható kivitelezők készítenek ilyen ingatlanokat jó minőségben. Emellett a lakóparkok nagy része számos extra szolgáltatást, például edzőtermet vagy uszodát is nyújt a beköltözőknek – nyilatkozta lapunknak az Ingatlan.com keresőportál vezető gazdasági szakértője.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Balogh László elmondta: lakóparkok zömében a sűrűn lakott vidéki nagyvárosokban, illetve a fővárosban épülnek, mivel a népesebb településeken van megfelelő nagyságú fizetőképes kereslet ezekre az otthonokra. Az ilyen lakások ugyanis általában drágábbak, mint az egyéb társasházi ingatlanok. A fővárosban például egy átlagos lakás hozzávetőleg 20 millió forintba kerül, ám a lakóparki lakások közül az olcsóbbakat is legalább 25 millió forintért kínálják. A felső határ pedig a „csillagos ég”. – A lakóparki ingatlanok a magas ár ellenére népszerűek a befektetők körében, mivel viszonylag könnyen és magas áron találnak bérlőre. Amíg egy társasházi lakás általában havi 80-100 ezer forintért vehető ki egy hónapra, addig a felkapott lakóparkokban ennek akár a dupláját is elkérhetik egy-egy bérleményért – jegyezte meg a szakember.

Az Otthontérkép.hu adataiból kiderül, hogy akár több millió forinttal olcsóbb lehet a végszámla, ha nem a legdivatosabb környéket választjuk új lakóparki lakás vásárlásakor. Budapesten akár háromszoros is lehet a különbség az árak között. Az ingatlanközvetítő portál elemzése is megállapítja, hogy a lakáspiacon csaknem két éve tartó fellendülésnek köszönhetően gyors ütemben emelkednek az árak. Meglepő módon az ár alapján felállított rangsort a Balaton vezeti, élen Siófokkal, ahol egymillió forintos négyzetméterárra számíthatnak a vásárlók, de ott van például Csopak is, ahol 757 ezer forint a tarifa. Budapest a négyzetméterenként 705 ezer forint árral csupán a dobogó harmadik fokára kerülhetett fel, de még így is megelőzi Budaörsöt, Székesfehérvárt és Balatonlellét. Vannak azonban olyan területek is, például Nyíregyháza és Szigetszentmiklós, ahol ennek feléért, harmadáért is, 300 ezer forint körüli áron lehet vásárolni.

– Megközelítőleg azonos a műszaki színvonal a lakóparkok zöménél, persze vannak kifejezetten prémium kategóriás berendezéseket, szerelvényeket és felszereléseket alkalmazó beruházók is. A hatalmas árkülönbség inkább az ingatlanok elhelyezkedésével indokolható. A budai hegyvidék vagy a pesti belváros sokkal értékesebb, mint a legtöbb külső kerület vagy az agglomerációs települések többsége – fűzte hozzá Mester Nándor, az Otthontérkép.hu vezető elemzője.

A szakember hozzátette: a megyeszékhelyeken egységesebb a kínálat, viszont néhány városban családi házakból álló, valódi lakóparkok és villaparkok épülnek vagy ilyeneket terveznek, s ezek drágábbak, mint az ottani belvárosi új társasházak lakásai.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.06.