Hiába mondja a kormány, csak álom az energiaimport megszüntetése

– Képtelenség megvalósítani a kormányzat árampiaci terveit. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a tájékozottság teljes hiányáról adott tanúbizonyságot a napenergia-termelés támogatási terveivel kapcsolatos bejelentésekor – nyilatkozta lapunknak a második Orbán-kormány volt energetikai államtitkár-helyettese. Holoda Attilát annak kapcsán kérdeztük meg, hogy Lázár János a csütörtöki kormányinfón kijelentette: a paksi atomerőmű csak az ország energiaigényének 50 százalékát képes fedezni, a maradék import. Utóbbi kiváltása szóba került a szerdai kormányülésen, ahol arról döntöttek, a napelemparkok létesítését, a megújuló energiaforrásokat támogatja a kormány. A tervek szerint tíz éven belül Magyarország energiaimport-függetlenné válna. A cél eléréséhez a kormány támogatja a napelemfarmok létesítését. A telepeknek 0,5 megawatt energiát kell termelniük az 1,2 hektárt nem meghaladó méretű földterületeken. Lázár János úgy számol, háromezer ilyen kisebb termelőlétesítmény épülhet.

Holoda Attila elmondta, az ország „energiafüggetlenségének” elérése megvalósíthatatlan célkitűzés. Hazánk energiafelhasználásának 65 százalékát ugyanis a zömében importból származó földgáz teszi ki. A szükséglet fennmaradó 35 százaléka villamos energia: ezen belül a hazai termelésnek nem az 50, hanem a 40-45 százalékát adja a paksi atomerőmű, ez a hányad azonban a teljes fogyasztásnak csupán a 30-35 százaléka, mert az ország jelentős mennyiséget importál. Magyarország az áramigényének hozzávetőleg 30 százalékát szerzi be külföldről. De nem azért, mert idehaza nincsenek termelőkapacitások, hanem mert a jobbára Szlovákia és Ukrajna felől behozott áram sokkal olcsóbb, mint az itt előállítható. Az energiafüggetlenség pedig már csak azért is álom, mert az importált gáz döntő hányada mellett a Pakson használt fűtőelemek is Oroszországból származnak.

A telepíteni tervezett napelemek is elsősorban Kínából és Dél-Koreából érkeznének, idehaza ugyanis nincs sem nyersanyag, sem kapacitás a szolárrendszerek legyártásához. Az áram-előállításban a napelemes termelés 50 százalékos arányának elérése nem kis teljesítmény lenne, miután jelenleg a hazai villamosenergia-termelésnek csak a 6-7 százalékát adja a napenergia. A szakember hozzátette: a tervek szerint 2026-ra elindul a két új 1200 megawattos paksi atomreaktor is. Így a régi és az új atomerőműblokkok tíz évig együtt termelnek majd, ami bőségesen kielégítheti a hazai igényeket. Ezért kérdéses, hogy lesz-e felvevőpiaca a naperőművekben előállítandó jelentős mennyiségű áramnak. Az sem tisztázott, milyen szerep jut a felcsúti polgármester, Mészáros Lőrinc által nemrég felvásárolt széntüzelésű Mátrai Erőműnek, amely jelenleg a hazai áramtermelés mintegy 13 százalékát adja.

Kiss Ernő, a Magyar Napelem-, Napkollektor-szövetség elnöke azonban előremutatónak és megvalósíthatónak tartja a kormányzat célkitűzéseit. Kijelentette: a kevésbé jó minőségű termőföldek, legelők kiválóan használhatók napelemfarmok telepítésére. Ezek a szolárfarmok hektáronként akár 25 millió forintot is hozhatnak tulajdonosaiknak évente, ekkora hasznot mezőgazdasági termeléssel aligha lehet elérni az ilyen területeken.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.20.