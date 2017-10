Hosszú távra elkötelezné hazánkat a kormány az orosz gáz mellett

Új gázszállítási megállapodással váltja majd a 2021-ben lejáró szerződést Magyarország a Gazprommal, az orosz gázipari óriás idén a téli hónapokra 900 millió köbméter gázt tárol be a magyarországi tározókba – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-vel szerdán Moszkvában.

„Világosan látszik az is, hogy a déli gázfolyosó terve menetrend szerint halad, a Gazprom és Bulgária, valamint a Gazprom és Szerbia közötti tárgyalások biztosítják, hogy amennyiben mi is tartjuk az eredetileg megállapított ütemtervet, akkor 2019 végére 6 milliárd köbméternyi gáz fog megjelenni Magyarország déli határán” – mondta a miniszter. Az ehhez szükséges infrastrukturális beruházásokat a bolgárok, a szerbek és mi is el fogjuk végezni – tette hozzá.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy mindez, csakúgy mint a paksi bővítés, jelentős előrelépés az energiaellátás biztonsága szempontjából.

A magyar tárcavezető az orosz fővárosban tett kétnapos látogatása során Alekszej Millerrel, a Gazprom vezérigazgatójával, Alekszandr Novak energetikai miniszterrel, Alekszej Lihacsovval, a Roszatom vezérigazgatójával és Gyenyisz Manturov ipari és kereskedelmi miniszterrel találkozott.

„A paksi bővítés nemcsak egy energetikai infrastrukturális objektum építése, hanem egy átfogó gazdasági fejlesztési terv” – mondta Szijjártó Péter az Orosz Energetikai Hét nemzetközi moszkvai fórum egyik szerdai kerekasztal-beszélgetésén, amelyen Alekszej Lihacsov, valamint William D. Magwood, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Nukleárisenergia-ügynöksége (OECD NEA) vezérigazgatója és Henri Proglio, az EDF francia energiaszolgáltató óriásvállalat volt elnök-vezérigazgatója társaságában szólalt fel.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy a paksi beruházás megkapta az összes szükséges engedélyt az Európai Bizottságtól, így januárban megkezdődik a projekt „látható részének” építése.

Szijjártó Péter a paksi bővítést ismét az évszázad legjobb üzletének nevezte Magyarország számára, rámutatva, hogy a beruházás nagyon jó pénzügyi struktúrában, az atomenergia-ipar legjobb képviselőjével együttműködve valósul meg. Beszámolója szerint az építkezés önmagában 12 ezer munkahelyet teremt majd, a foglalkoztatottak összlétszáma pedig, a szolgáltatókkal és a beszállítókkal együtt elérheti a 40 ezret. A tárcavezető rámutatott, hogy a beruházás 40 százalékát magyar vállalatok fogják elvégezni, ami 5 millió euró pótlólagos árbevétel számukra.

A kibővített, a környező infrastruktúra korszerűsítését is kiváltó erőmű Szijjártó szerint lökést ad majd a magyar gazdaságnak, és hozzá fog járulni évi 3-4 százalékos növekedéséhez.

A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy a kormány nem fogadja el a nukleáris energia diszkriminációját. Szijjártó Péter az atomenergiát a legolcsóbb, legbiztonságosabb és legtisztább energiának nevezte. Mint mondta, ennek a szegmensnek a belföldi energiamixben a jelenlegi 43-ról a 70 százalékra való növelése csökkenteni fogja a magyar gazdaság energiaköltségeit, erősíteni fogja a nemzeti szuverenitást, egyben előrelépést jelent a fejlett technológiák alkalmazásának területén.