Idén két aranyvasárnap is lesz az üzletekben

Mivel idén december 24-e vasárnapra esik, megoszlik a kereskedők álláspontja arról, mikor is hivatkozzanak a nyitvatartásban az aranyvasárnapra: 17-én vagy 24-én – írja a Blokkk.com elemzése. Az aranyvasárnap a hagyományosan az ünnepi bevásárlás csúcsa, bár lehet, hogy az úgynevezett fekete péntek – amely idén november 24-én volt – egyes áruházakban már lekörözte. A kereskedelmi oldal szerint most érdemes jobban figyelni a boltok ünnepi nyitvatartását.

A bronz, ezüst, arany hétvégék jelentősége régen, az 1990-es évek előtt nagyobb volt, mert akkor még nem volt szokás a vasárnapi nyitvatartás, de ezeken a napon szinte minden bolt kinyitott. Jogszabály egyébként erről nem rendelkezik, csak a karácsonyi annyit ír elő, hogy december 24-én legkésőbb 14 órakor be kell zárni, illetve 25-én és 26-án is kötelező a zárva tartás, kevés kivétellel, ilyenek például a benzinkutak és az alkalmazott nélkül, tulajdonossal a pult mögött dolgozó kisboltok.

Idén az Árkád Budapest december 24-ét tüntette ki az aranyvasárnapi minősítéssel, igaz csak 14 óráig lehet nyitva. A bronzvasárnap így 10-én lesz. A Praktiker is így hirdeti meg ünnepi hétvégéit, azzal, hogy advent első vasárnapjaként december 3-át is besorolja az ünnepi nyitvatartásba, viszont aranyvasárnap, december 24-én nem nyitnak ki – egyes nagyáruházak és kisboltok is már korábban is kihagyták ezt a fél napot.

A Mammut bevásárlóközpont már december 3-án elstartol a bronzvasárnappal, így aranyvasárnap 17-ére esik ott. Vannak még jó néhányan, amelyek december 17-ét választották aranyvasárnapnak. A BKK is megjelöl bronz-, ezüst-, aranyvasárnapot, a közlekedési társaságnál a sor december 3-án indul.

A Hegyvidék Bevásárlóközpont csak advent szerint sorolja fel a vasárnapokat, nem jelöli a bronz, ezüst, arany hétvégéket az ünnepi nyitvatartásában. A Kika is hasonló módon adja a vásárlók tudtára ünnepi nyitvatartását. Premier Outlet csak az ünnepi nyitvatartást jelöli meg, nem tesz különbséget bronz, ezüst vagy arany színezet szerint. A hipermarketeknél december első napján egy röpke áttekintés során még nem volt nyoma a fényesebben csillogó hétvégéknek. Úgy tűnik, WestEnd sem kapkodja el a dolgot.

A hagyományoknak megfelelően a boltok jelentős része a decemberi hétköznapokon is hosszabb nyitvatartással várja a vásárlókat, de például az IKEA hagyományosan, a Penny Market viszont első alkalommal nem nyit ki december 24-én. Vegyes képet mutatnak a piacok, lesz, ahol kinyitnak 24-én délelőtt, lesz, ahol nem. A boltoknál is hasonló a körkép, sok kisbolt sem húzza fel a redőnyt ilyenkor, de az élelmiszerboltok általában várják a vásárlókat.