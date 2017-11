Indulhat a lakáslottó első otthonteremtési csoportja

A szervezők és a vastagabb pénztárcájúak biztosan jól járnak a Rogán Antal ötlete alapján létrejött konstrukcióval, amelyhez jelentős állami támogatás is jár.

Megkezdheti működését az első nemzeti otthonteremtési közösség (nok), miután a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásba vette a Central Nokszervező Zrt. 180 fős csoportját. A nok lényege, hogy a közösség tagjai havi fix összegű befizetést vállalva előtakarékoskodnak, hogy a befizetések felhasználásával új lakást vásárolhassanak. A befizetések 30 százalékának megfelelő, de maximum évi 300 ezer forint adókedvezmény is jár a megspórolt összeg fejében. Azért előnyös az ilyen jellegű pénzgyűjtés a szervezők szerint, mert így hitel nélkül is lakáshoz juthat az, akinek nincs a zsebében a vásárláshoz szükséges összeg.

Ebben a modellben a közösség tagjai 120 vagy 180 hónapnyi takarékoskodás között választhatnak, így tetszésük szerint 10–40 millió forint közötti összeget kaphatnak kamatmentesen lakásvásárlásra. Pénzhez a negyedévente tartott sorsoláson juthatnak a szerencsések, a többiek befizetéseit fölhasználva. A kiválasztottaknak egy éven belül kell megjelölniük a lakást, aminek megvásárlásához igénylik a közösség pénzét. Szerződéskötés után megkapják az állami támogatást is. Így gyakorlatilag kamatmentes kölcsönhöz jutottak, annak fejében, hogy a fizetési időszak végéig továbbra is fizetik a vállalt havi díjat.

Bár a Central közleményében nem szerepel, de tudni kell, hogy be lehet előzni a sorsoláson részt vevő tagtársakat, ha valaki nagyobb önrész azonnali befizetését vállalja, azaz rálicitál a többi közösségi tag ajánlatára. Vagyis a leggyorsabban azok juthatnak a hőn áhított lakáshoz, akiknek több pénz lapul a zsebében, amit fölhasználnak a licitálás során.

A Rogán Antal kabinetminiszter ötlete alapján létrejött új lakásvásárlási közösségre vonatkozó törvény fontos kitétele, hogy csak azok a közösségek juthatnak a tekintélyes állami támogatáshoz, amelyeket a jegybank megbízhatónak minősít. Ez történt most a Central esetében. A százmillió forintos alaptőkéjű cég tulajdonosa egyébként a – Nyéki Zoltán vállalkozóhoz köthető – Carion Holding Zrt. érdekeltségébe tartozó Poligrupo Holding Zrt., amely korábban fogyasztási csoportokat működtetett. Utóbbi azért lényeges, mert 2012-ben, majd 2014-ben idehaza törvénnyel tiltották be új fogyasztói csoportok létesítését, miután bizonyos szervezők a pilótajátékhoz hasonlatosan működő közösségben a tagokat félrevezetve okoztak kárt. Ennek ellenére a nok szabályozása szerint csak az a cég minősíthető megbízható szervezőcsoportnak, amelynek vezetésében legalább egy olyan szakember is tisztséget kap, aki legkevesebb öt évig fogyasztói csoportot szervező cégnél dolgozott.

Ha valaki tagja akar lenni egy otthonteremtési közösségnek, annak feltétlenül tudnia kell, hogy sem az Országos Betétbiztosítási Alap, sem a Befektetővédelmi Alap nem garantálja a befizetéseit, azaz bármiféle probléma esetén kártalanítás nélkül veszhet el a pénze. Azt is tudni kell, hogy a Nok Zrt. honlapjának tanúsága szerint a szervezők a szerződéses érték egy százalékát kitevő regisztrációs díjat szednek. Emellett havonta 0,1 százalékos, legföljebb 20 ezer forintos szervezési díjat is felszámolnak, valamint 0,02 százalékos hitelfedezeti életbiztosítási és az ingatlan értékéhez igazított vagyonbiztosítási díjat is kérnek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.24.