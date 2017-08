Ingyen kell függetleníteniük a készülékeiket a mobiltelefon-szolgáltatóknak

Az unión belüli roamingdíjak nyár eleji eltörlése után az ősz is hoz az ügyfelek számára kedvező változást a távközlési piacon: október 24. után a mobilszolgáltatók kötelesek lesznek a határozott idejű szerződések lejárta után ingyen feloldani a csomagban adott mobilkészülékek kártyafüggését. Az új szabály mind magán-, mind pedig vállalati ügyfelek számára érvényes.

A hálózati korlátozást a távközlési szolgáltatók azért alkalmazzák, mert a készülékeket a legtöbb esetben hűségidős szerződések keretében, akciós áron kínálják ügyfeleiknek, így érthető módon igyekeznek gátat szabni annak, hogy a kedvezményesen megszerzett mobiltelefon végül más operátor forgalmát és hasznát növelje. A SIM locknak, illetve service provider locknak is nevezett eljárás lényege, hogy a mobilszolgáltató szoftveres úton telepíthető korlátozást „épít be” a készülékbe, amelyet legálisan csak maga a szolgáltató oldhat fel.

A függetlenítés ára jelenleg – a hűségidő lejárta, azaz a készülék megvásárlása után is – eltérő a különböző szolgáltatóknál: a Telekom 15 ezer forintot kér a feloldásért, míg a Telenornál fele ennyit kell fizetni. A Vodafone-nál számításba veszik, hogy a szerződés mikor köttetett, így egy éven belül húszezer, a szerződés második évében tízezer, ezt követően pedig 2500 forint a tarifa. Akinek tehát nem sürgős, mindenképp érdemes kivárnia az új jogszabály hatálybalépéséig hátralévő bő két hónapot.

A készülékek díjmentes feloldásával kapcsolatos kérdéseinkkel megkerestük a mobilszolgáltatókat. A Telekomnál mindössze annyit közöltek, hogy a folyamatról, illetve a részletekről később adnak tájékoztatást, de a jogszabályi előírásoknak meg fognak felelni.

A Telenor válaszában úgy fogalmazott, az új előírások valójában nem okoznak gondot, mivel függetlenítést most is végeznek. Mindössze annyi változik, hogy nem kérnek majd pénzt a szolgáltatásért. – A legtöbb készülékgyártó nem teszi elérhetővé a függetlenítéshez szükséges tudnivalókat előzetesen, így ezek esetében szükséges felvennünk a kapcsolatot a gyártóval az erre vonatkozó ügyféligény beérkezésekor, a készülék egyedi azonosítóját (IMEI-szám) is megadva. Emiatt a folyamat néhány napot is jelenthet – közölte a szolgáltató, amelytől azt is megtudtuk, hogy a nem csomagban értékesített készülékeknél is egyelőre marad a mostani rendszer, azaz csak a Telenor hálózatán működő telefont, tabletet vagy routert árusítanak majd, ezeket kérésre ingyen kikódolják.

A Vodafone arról tájékoztatott, hogy a készülék hálózati függetlenítését az ügyfeleknek kell elvégezniük – most is és a jövőben is. Ez úgy működik, hogy a társaság kérésre az ügyfél címére postai úton juttatja el a hálózati zár feloldásához szükséges kódot. Az eljárás így is heteket vehet igénybe, igaz, addig az ügyfél nem marad készülék nélkül. A társaság ugyanis a kérvény beérkezését követő 15 napon belül postázza a kódot.

