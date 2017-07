Interneten keresztül is lehet már bankszámlát nyitni

Csütörtök hajnalban kisebb banktörténeti lépés történt, miután a Gránit Bank egyik ügyfele a világhálón keresztül, azaz személyes jelenlét nélkül nyitott számlát. Az Európai Unió pénzmosás elleni negyedik irányelve, illetve ennek hazai jogrendszerbe iktatása június 26-tól teremtette meg ennek lehetőségét. Bár a hitelintézet videobank rendszere már korábban is alkalmas lett volna az online számlanyitásra, várni kellett arra a – szerdán megjelent – jegybanki rendeletre, amely tisztázta a szolgáltatás nyújtásának részletes szabályait.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A rendelet értelmében személyes megjelenés nélkül akkor lehet bankszámlát nyitni, ha a számlát nyitó ügyfelet egyértelműen azonosítani lehet. Ehhez egy személyi számítógépre, laptopra vagy mobiltelefonra van szükség, amelyen keresztül a banki ügyintéző élő kép- és hangkapcsolatot tud teremteni az ügyféllel. A számlanyitás során személyi igazolvány és lakcímkártya, vagy más, a személy azonosítására alkalmas igazolvány bemutatásával azonosítja magát az ügyfél, ezeket kell összevetnie az ügyintézőnek a rendelkezésére álló nyilvántartással. Akkor nyitható meg a számla, ha a folyamatról kép- és hangfelvétel készül, s azokat hosszú távon is biztonságosan lehet tárolni. Az ügyintéző e-mailben vagy SMS-ben küld egy kódot az ügyfélnek, amelyet aztán a bankszámlát igénylőnek még az azonosítás folyamata alatt vissza kell küldenie.

A Gránit Bank közleménye szerint androidos vagy iOS-alapú (Apple mobil operációs rendszerű) okostelefonon, laptopon vagy asztali számítógépen keresztül képesek nyújtani a szolgáltatást. Gáborjáni Szabó Ákos, a Gránit Bank elektronikus csatornákért felelős igazgatója elmondta, a hitelintézet akár mobilinterneten és wifin keresztül is jó minőségű és kiemelten biztonságos csatornákon keresztül képes szolgáltatni. Az online számlanyitással együtt új – Helló Gránit elnevezésű – bankszámlacsomagot is útjára bocsátottak, amelyet kifejezetten az online bankhasználatra állítottak össze.

A hazai pénzintézetek közül még az MKB Bank jelentette be eddig, hogy képes az új szolgáltatás nyújtására, de hamarosan újabb bankok hadrendbe állása is várható. A közelmúltban kormányközeli ellenőrzés alá került, Mészáros Lőrinc érdekeltségű MKB Bank néhány hónap alatt készítette elő az online bankszámlanyitáshoz szükséges technikai hátteret. A hitelintézet közleménye szerint videochat segítségével már náluk is lehet személyes megjelenés nélkül bankszámlát nyitni. Az ügyfél azonosítását követő két órán belül elkészül a számla, s ezzel együtt az ügyintéző eljuttatja az ügyfélhez azokat az azonosítókat, amelyek elengedhetetlenek az MKB Pay elnevezésű virtuális bankkártyához, s azt akár azonnal használhatja is, azaz fizethet vele. Az online számlanyitáshoz igazította a bank az MKB Digit@ll számlacsomag megjelenését is.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.21.